Premier League Darts start weer: dit zijn de deelnemers, het schema en de opzet

De SSE Arena in Belfast is donderdag het decor voor de eerste speelronde van de Premier League Darts. Het prestigieuze toernooi eindigt op 25 mei in Londen. Een overzicht van de acht deelnemers en een uitleg van de (vrij nieuwe) opzet.

Deelnemers

Michael van Gerwen is er als zesvoudig winnaar én titelverdediger voor de elfde keer op rij bij in de Premier League. Hij begon 2023 in mineur door in de WK-finale van Michael Smith te verliezen. Van Gerwen is de enige Nederlander in de Premier League; Danny Noppert kreeg geen uitnodiging.

De naam van nummer één van de wereld Michael Smith kon je op voorhand invullen. De 32-jarige Engelsman loste zijn belofte eindelijk écht in met het veroveren van de wereldtitel. Hij is er als oud-finalist (2017) voor de zesde keer bij in de Premier League.

Ook Peter Wright is een vertrouwd gezicht in de Premier League. De nummer twee van de Order of Merit behoort al voor de tiende opeenvolgende keer tot het deelnemersveld. Wright, tweevoudig wereldkampioen, verloor in 2018 de Premier League-finale van Van Gerwen.

Gerwyn Price was als nummer vier van de Order of Merit ook vrijwel zeker van deelname aan de Premier League. De Welshman, die van de PDC op het podium geen koptelefoon meer mag opzetten, gooide nog nooit hoge ogen op het prestigieuze toernooi.

Kersvers majorwinnaar Chris Dobey is dit jaar debutant in de Premier League. Foto: Getty Images

De PDC liet Luke Humphries en Rob Cross, de nummers vijf en zes van de wereld, links liggen. Jonny Clayton is er als mondiale nummer zeven wél bij in de Premier League. De landgenoot van Price won het toernooi twee jaar geleden.

Naast Van Gerwen, Smith, Wright, Price en Clayton is Nathan Aspinall de zesde en laatst speler uit de top tien van de Order of Merit die aan de Premier League meedoet. De verliezend finalist van 2020 strandde op het afgelopen WK al in de derde ronde.

Dimitri Van den Bergh maakte op het WK indruk door de halve finales te halen, al was hij daarin kansloos tegen Van Gerwen. De 28-jarige Belg behoort voor de tweede keer tot de uitverkorenen in de Premier League.

Chris Dobey is pas de nummer 21 van de Order of Merit, maar heeft de PDC de afgelopen tijd overtuigd. 'Hollywood' pakte zondag zijn eerste majortitel door de Masters op zijn naam te schrijven. Op het WK maakte hij ook al een goede indruk.

Programma

2 februari: Belfast

Belfast 9 februari: Cardiff

Cardiff 16 februari: Glasgow

Glasgow 23 februari: Dublin

Dublin 2 maart: Exeter

Exeter 9 maart: Liverpool

Liverpool 16 maart: Nottingham

Nottingham 23 maart: Newcastle

Newcastle 30 maart: Berlijn

Berlijn 6 april: Birmingham

Birmingham 13 april: Brighton

Brighton 20 april: Rotterdam

Rotterdam 27 april: Leeds

Leeds 4 mei: Manchester

Manchester 11 mei: Sheffield

Sheffield 18 mei: Aberdeen

Aberdeen 25 mei: Londen (play-offs)

De Premier League komt ook dit jaar naar Rotterdam Ahoy. Foto: Getty Images

Opzet

Tot de editie van vorig jaar speelden tien Premier League-deelnemers één partij per avond, waarbij een overwinning twee punten opleverde en een gelijkspel één punt. Na de eerste reeks speelrondes vielen de twee darters met de minste punten af, waarna de beste vier spelers uiteindelijk in Londen om de titel streden.

Sinds 2022 bestaat elke avond uit een knock-outsysteem met kwart- en halve finales en een finale. Een plek in de halve finale levert twee punten op, een finaleplek is goed voor drie punten en de winnaar van de avond mag vijf punten bijschrijven.

Na de zestien reguliere speelrondes, waarin het bij iedere partij om zes gewonnen legs gaat, gaan de vier beste spelers van de stand op 25 mei in de Londense O2 Arena de strijd aan om de titel. Daarbij moeten in de halve finales tien legs worden gewonnen en in de eindstrijd elf.