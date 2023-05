Premier League Darts nadert ontknoping: bekijk het programma en de stand

De Premier League Darts is op 2 februari begonnen in Belfast en eindigt op 25 mei met de play-offs in Londen. Een overzicht van het programma, de stand en de eerdere uitslagen.

Programma speelronde 15 (donderdag 11 mei, Sheffield)

Kwartfinales:

Gerwyn Price-Nathan Aspinall

Chris Dobey-Peter Wright

Michael van Gerwen-Michael Smith

Jonny Clayton-Dimitri Van den Bergh

Halve finales:

Gerwyn Price/Nathan Aspinall-Chris Dobey/Peter Wright

Michael van Gerwen/Michael Smith-Jonny Clayton/Dimitri Van den Bergh

Finale:

Nog niet bekend

Stand na veertien speelrondes

Uitschakeling in de halve finales levert twee punten op, de verliezend finalist pakt drie punten en de winnaar van de avond mag vijf punten bijschrijven. De top vier plaatst zich voor de play-offs.

Gerwyn Price (33 punten, legsaldo +36) Michael van Gerwen (31 punten, legsaldo +32) Michael Smith (28 punten, legsaldo +12) Jonny Clayton (22 punten, legsaldo -10) Nathan Aspinall (22 punten, legsaldo -14) Chris Dobey (12 punten, legsaldo -18) Dimitri Van den Bergh (11 punten, legsaldo -15) Peter Wright (9 punten, legsaldo -23)

Resterend programma

18 mei: Aberdeen

25 mei: Londen (play-offs)

Uitslagen

Speelronde 1 (Belfast)

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh-Jonny Clayton 6-2

Michael Smith-Michael van Gerwen 3-6

Peter Wright-Chris Dobey 3-6

Nathan Aspinall-Gerwyn Price 6-4

Halve finales:

Dimitri Van den Bergh-Michael van Gerwen 4-6

Chris Dobey-Nathan Aspinall 6-4

Finale:

Michael van Gerwen-Chris Dobey 5-6

Speelronde 2 (Cardiff)

Kwartfinales:

Michael Smith-Jonny Clayton 6-3

Nathan Aspinall-Peter Wright 6-3

Gerwyn Price-Chris Dobey 6-5

Michael van Gerwen-Dimitri Van den Bergh 6-4

Halve finales:

Michael Smith-Nathan Aspinall 4-6

Gerwyn Price-Michael van Gerwen 6-5

Finale:

Nathan Aspinall-Gerwyn Price 3-6

Speelronde 3 (Glasgow)

Kwartfinales:

Nathan Aspinall-Michael van Gerwen 6-5

Peter Wright-Dimitri Van den Bergh 4-6

Gerwyn Price-Michael Smith 3-6

Jonny Clayton-Chris Dobey 6-1

Halve finales:

Nathan Aspinall-Dimitri Van den Bergh 1-6

Michael Smith-Jonny Clayton 6-5

Finale:

Dimitri Van den Bergh-Michael Smith 4-6

Speelronde 4 (Dublin)

Kwartfinales:

Michael Smith-Peter Wright 6-5

Gerwyn Price-Dimitri Van den Bergh 6-4

Jonny Clayton-Nathan Aspinall 6-4

Chris Dobey-Michael van Gerwen 3-6

Halve finales:

Michael Smith-Gerwyn Price 1-6

Jonny Clayton-Michael van Gerwen 3-6

Finale:

Gerwyn Price-Michael van Gerwen 5-6

Speelronde 5 (Exeter)

Kwartfinales:

Michael van Gerwen-Gerwyn Price 6-3

Nathan Aspinall-Michael Smith 6-3

Dimitri Van den Bergh-Chris Dobey 6-3

Jonny Clayton-Peter Wright 6-5

Halve finales:

Michael van Gerwen-Nathan Aspinall 6-4

Dimitri Van den Bergh-Jonny Clayton 2-6

Finale:

Michael van Gerwen-Jonny Clayton 6-3

Speelronde 6 (Liverpool)

Kwartfinales:

Gerwyn Price-Peter Wright 5-6

Michael van Gerwen-Jonny Clayton 6-2

Chris Dobey-Nathan Aspinall 4-6

Michael Smith-Dimitri Van den Bergh 6-3

Halve finales:

Peter Wright-Michael van Gerwen 1-6

Nathan Aspinall-Michael Smith 2-6

Finale:

Michael van Gerwen-Michael Smith 6-4

Speelronde 7 (Nottingham)

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh-Nathan Aspinall 6-4

Jonny Clayton-Gerwyn Price 4-6

Peter Wright-Michael van Gerwen 1-6

Chris Dobey-Michael Smith 6-4

Halve finales:

Dimitri Van den Bergh-Gerwyn Price 4-6

Michael van Gerwen-Chris Dobey 0-6

Finale:

Chris Dobey-Gerwyn Price 4-6

Speelronde 8 (Newcastle)

Kwartfinales:

Michael van Gerwen-Peter Wright 6-5

Nathan Aspinall-Dimitri Van den Bergh 6-5

Gerwyn Price-Jonny Clayton 6-1

Michael Smith-Chris Dobey 4-6

Halve finales:

Michael van Gerwen-Nathan Aspinall 6-0

Gerwyn Price-Chris Dobey 6-4

Finale:

Michael van Gerwen-Gerwyn Price 1-6

Speelronde 9 (Berlijn)

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh-Michael Smith 3-6

Nathan Aspinall-Chris Dobey 6-4

Jonny Clayton-Michael van Gerwen 6-5

Peter Wright-Gerwyn Price 3-6

Halve finales:

Michael Smith-Nathan Aspinall 6-4

Jonny Clayton-Gerwyn Price 6-4

Finale:

Michael Smith-Johnny Clayton 4-6

Speelronde 10 (Birmingham)

Kwartfinales:

Michael van Gerwen-Chris Dobey 6-2

Nathan Aspinall-Jonny Clayton 4-6

Dimitri Van den Bergh-Gerwyn Price 5-6

Peter Wright-Michael Smith 6-1

Halve finales:

Michael van Gerwen-Jonny Clayton 3-6

Gerwyn Price-Peter Wright 5-6

Finale:

Johnny Clayton-Peter Wright 6-5

Speelronde 11 (Brighton)

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh-Michael van Gerwen 2-6

Chris Dobey-Gerwyn Price 2-6

Peter Wright-Nathan Aspinall 6-5

Jonny Clayton-Michael Smith 4-6

Halve finales:

Michael van Gerwen-Gerwyn Price 5-6

Peter Wright-Michael Smith 5-6

Finale:

Gerwyn Price-Michael Smith 6-3

Speelronde 12 (Rotterdam)

Kwartfinales:

Chris Dobey-Jonny Clayton 4-6

Michael Smith-Gerwyn Price 3-6

Dimitri Van den Bergh-Peter Wright 6-3

Michael van Gerwen-Nathan Aspinall 5-6

Halve finales:

Jonny Clayton-Gerwyn Price 1-6

Dimitri Van den Bergh-Nathan Aspinall 4-6



Finale:

Gerwyn Price-Nathan Aspinall 4-6

Speelronde 13 (Leeds)

Kwartfinales:

Michael Smith-Chris Dobey 6-1

Michael van Gerwen-Peter Wright 3-6

Gerwyn Price-Jonny Clayton 6-2

Nathan Aspinall-Dimitri Van den Bergh 6-4

Halve finales:

Michael Smith-Peter Wright 6-2

Gerwyn Price-Nathan Aspinall 6-3



Finale:

Michael Smith-Gerwyn Price 6-4

Speelronde 14 (Manchester)

Kwartfinales:

Peter Wright-Jonny Clayton 5-6

Chris Dobey-Dimitri Van den Bergh 6-2

Michael Smith-Nathan Aspinall 6-3

Gerwyn Price-Michael van Gerwen 2-6

Halve finales:

Jonny Clayton-Chris Dobey 6-3

Michael Smith-Michael van Gerwen 6-4