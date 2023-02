Bekijk het programma en de stand van de Premier League Darts

De Premier League Darts is op 2 februari begonnen in Belfast en eindigt op 25 mei in Londen. Een overzicht van de uitslagen, de stand en het programma én een uitleg van de (vrij nieuwe) opzet.

Programma 16 februari (Glasgow)

Kwartfinales:

Nathan Aspinall-Michael van Gerwen

Peter Wright-Dimitri Van den Bergh

Gerwyn Price-Michael Smith

Jonny Clayton-Chris Dobey





Halve finales:

Nathan Aspinall/Michael van Gerwen-Peter Wright/Dimitri Van den Bergh

Gerwyn Price/Michael Smith-Jonny Clayton/Chris Dobey





Finale:

n.n.b.

Stand

Uitschakeling in de halve finales levert twee punten op, de verliezend finalist pakt drie punten en de winnaar van de avond mag vijf punten bijschrijven.

(Eindzeges-gewonnen wedstrijden-punten)

Chris Dobey 1-3-5 Gerwyn Price 1-3-5 Michael van Gerwen 0-3-5 Nathan Aspinall 0-3-5 Dimitri van den Bergh 0-1-2 Michael Smith 0-1-2 Peter Wright 0-0-0 Jonny Clayton 0-0-0

Overig programma

23 februari: Dublin

Dublin 2 maart: Exeter

Exeter 9 maart: Liverpool

Liverpool 16 maart: Nottingham

Nottingham 23 maart: Newcastle

Newcastle 30 maart: Berlijn

Berlijn 6 april: Birmingham

Birmingham 13 april: Brighton

Brighton 20 april: Rotterdam

Rotterdam 27 april: Leeds

Leeds 4 mei: Manchester

Manchester 11 mei: Sheffield

Sheffield 18 mei: Aberdeen

Aberdeen 25 mei: Londen (play-offs)

De Premier League komt ook dit jaar naar Rotterdam Ahoy. Foto: Getty Images

Uitslagen

Speelronde 1 (Belfast)

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh-Jonny Clayton 6-2

Michael Smith-Michael van Gerwen 3-6

Peter Wright-Chris Dobey 3-6

Nathan Aspinall-Gerwyn Price 6-4





Halve finales:

Dimitri Van den Bergh-Michael van Gerwen 4-6

Chris Dobey-Nathan Aspinall 6-4





Finale:

Michael van Gerwen-Chris Dobey 5-6

Speelronde 2 (Cardiff)