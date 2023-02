Dartsbond PDC verbiedt koptelefoons na opzienbarend WK-optreden Price

Darters mogen tijdens officiële wedstrijden geen gebruik meer maken van koptelefoons. Dartsbond PDC heeft een regelwijziging ingevoerd, nadat Gerwyn Price een maand geleden op het WK opeens met een koptelefoon op het podium was verschenen.

"Het is voor spelers niet toegestaan om bij het gooien voor de bull en tijdens wedstrijden te spelen met oortjes of koptelefoons op", staat er onder artikel 5.17.4 in het nieuwe regelboek van de PDC. "Het gebruik van onzichtbare oordopjes is wel toegestaan."