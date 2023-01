Noppert ontbreekt in Premier League Darts, Van Gerwen enige Nederlander

Danny Noppert mag dit jaar niet meedoen aan de Premier League Darts. De Fries, de nummer acht van de Order of Merit, heeft geen uitnodiging gekregen van de PDC. Michael van Gerwen is de enige Nederlander in het achtkoppige deelnemersveld.

De 32-jarige Noppert is niet de enige speler uit de top tien van de wereldranglijst die niet mee mag doen aan de Premier League. Ook Luke Humphries en Rob Cross, respectievelijk de nummer vijf en zes van de Order of Merit, schitteren door afwezigheid.

Dobey is de verrassendste naam op de lijst van in totaal acht spelers. De 32-jarige Engelsman veroverde zondag op The Masters zijn eerste grote titel door Cross met 11-7 te verslaan. Op het WK schopte Dobey het tot de kwartfinales.

Van Gerwen is de enige Nederlander in de komende editie van de Premier League. 'Mighty Mike' won het toernooi vorig jaar voor de zesde keer, na eerder succes in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Hij is samen met Phil Taylor recordhouder.

Het deelnemersveld bestaat verder uit wereldkampioen Michael Smith, Gerwyn Price, Peter Wright, Jonny Clayton, Nathan Aspinall en Dimitri Van den Bergh.