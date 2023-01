Van Gerwen, Noppert en Van Duijvenbode uitgeschakeld in kwartfinales Masters

Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn zondag allemaal uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. Van Gerwen verloor van Rob Cross (10-7), Noppert ging onderuit tegen Michael Smith (10-5) en Van Duijvenbode moest zijn meerdere erkennen in Chris Dobey (10-5).

De 33-jarige Van Gerwen liep vrijwel de hele wedstrijd achter de feiten aan in zijn wedstrijd tegen Cross. 'Mighty Mike' stond na vier legs al op een 3-1-achterstand en kon die marge niet meer verkleinen. Van Gerwen, vijfvoudig winnaar in Milton Keynes, had met 99,02 wel een beter gemiddelde dan Cross (96,02).

De 32-jarige Noppert begon nog goed tegen Smith, die sinds zijn wereldtitel ook op de eerste plaats van de PDC Order of Merit staat. De Fries kwam op een 3-1-voorsprong, maar verloor daarna vijf legs op rij. Daarmee was het verschil in de wedstrijd gemaakt. Noppert noteerde een gemiddelde van 97,13 per drie pijlen. Smith zat daar met een moyenne van 103,33 flink boven.

Van Duijvenbode ging in de eerste acht legs nog gelijk op (4-4) tegen Dobey, maar daarna liep Dobey weg. De nummer dertien van de wereldranglijst won nog maar één leg tegen Dobey, die acht plekken lager staat, en verloor met 10-5.

Van Duijvenbode, die een gemiddelde van 94,58 noteerde, had zaterdag nog voor een stunt gezorgd door in de tweede ronde te winnen van Gerwyn Price. In de eerste ronde was Van Duijvenbode te sterk voor de Pool Krzysztof Ratajski.

In de eerste halve finale staan zondagavond rond 20.00 uur Smith en Dobey tegenover elkaar. Peter Wright en Cross strijden daarna om de overgebleven finaleplek. Titelverdediger Joe Cullen werd vrijdag al uitgeschakeld.







