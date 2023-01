Van Duijvenbode verrast Price en staat in kwartfinales van The Masters

Dirk van Duijvenbode heeft zaterdag in Milton Keynes bij The Masters een knappe zege op Gerwyn Price geboekt. 'Aubergenius' won met 10-8 van de enkelvoudig wereldkampioen en staat daardoor in de kwartfinales van het eerste major-toernooi van het jaar.

De dertigjarige Van Duijvenbode, die een gemiddelde van 96,28 per drie pijlen noteerde, begon voortvarend tegen Price (gemiddelde van 95,26) en stond na zeven legs op een 5-2-voorsprong. Price won daarna vier legs op rij en pakte zo het initiatief terug.

Van Duijvenbode wist zich te herpakken en brak Price in de veertiende leg waardoor hij op een 8-6-voorsprong kwam. De nummer dertien van de PDC Order of Merit had uiteindelijk zes matchdarts nodig om de partij te beslissen, maar won wel voor de tweede keer in zijn loopbaan van Price.

In zijn volgende partij neemt Van Duijvenbode het op tegen Chris Dobey, die eerder op de avond met 10-8 te sterk was voor zijn Engelse landgenoot Luke Humphries. Van Duijvenbode had vrijdag de laatste zestien bereikt door in de eerste ronde de Pool Krzysztof Ratajski te verslaan: 6-3.

Eerder op de dag voegde Danny Noppert zich ook al bij de laatste acht. 'The Freeze' was met 10-9 te sterk voor Stephen Bunting en speelt zondag tegen wereldkampioen Michael Smith of Ross Smith, de nummer zeventien van de PDC Order of Merit.

Michael van Gerwen, vijfvoudig winnaar van The Masters, maakt ook nog kans om zich te plaatsen voor de kwartfinales. 'Mighty Mike' speelt later op zaterdagavond rond 22.50 uur tegen de Portugees José de Sousa.

