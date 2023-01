Van Gerwen verliest in thriller van Wright bij eerste toernooi sinds WK

Michael van Gerwen is zaterdag uitgeschakeld in de kwartfinales van de Nordic Darts Masters. De nummer drie van de wereld verloor in Kopenhagen in een thriller van Peter Wright: 9-10.

De 33-jarige Van Gerwen speelde zijn eerste toernooi sinds hij begin deze maand in de WK-finale verloor van Michael Smith. De Brabander arriveerde pas vrijdagmiddag in Denemarken, nadat hij met zijn familie vakantie had gevierd op Curaçao.

Ondanks zijn "slechtste voorbereiding ooit" rekende Van Gerwen vrijdagavond in de eerste ronde van de Nordic Darts Masters af met de Zweed Andreas Harrysson (6-3). Een dag later speelde 'Mighty Mike' beter tegen Wright, maar dat was niet genoeg voor de winst tegen de tweevoudig wereldkampioen.

Van Gerwen nam een 4-3-voorsprong, om vervolgens vier legs op een rij te verliezen (4-7). De Nederlander kwam knap terug tot 9-9, maar in de beslissende negentiende leg kon hij de triple 20 niet meer vinden. Wright profiteerde en maakte de partij af met zijn derde matchdart. "Misschien miste ik wat scherpte in de laatste leg", schreef Van Gerwen op Twitter.

De drievoudig wereldkampioen had nipt een hoger gemiddelde dan Wright (98,25 om 97,49), terwijl zijn uitgooipercentage duidelijk hoger lag (45 om 29 procent). Wright kreeg alleen bijna twee keer zoveel kansen op een dubbel. De Schot won voor het eerst in ruim een jaar van Van Gerwen.

Wright neemt het zaterdagavond in de halve finales op tegen Smith. De wereldkampioen uit Engeland klopte zijn landgenoot Luke Humphries in de kwartfinales. De andere halve eindstrijd is een Welsh onderonsje tussen Gerwyn Price en Jonny Clayton.

