Van Gerwen dart na vlucht van zestien uur: 'Slechtste voorbereiding ooit'

Michael van Gerwen won vrijdag eenvoudig in de eerste ronde van de Nordic Darts Masters, maar de voorbereiding op zijn eerste toernooi na de verloren WK-finale was hectisch. De Nederlander vloog vanaf zijn vakantieadres op Curaçao naar Kopenhagen en stond met een flinke jetlag aan de oche.

"Dit is waarschijnlijk de slechtste voorbereiding die ik voor een wedstrijd heb gehad", zei Van Gerwen na zijn 6-3-zege op de Zweed Andreas Harrysson tegen Online Darts. "Ik wilde spelen en de PDC wilde dat ik hier kwam spelen, dus ik moest ervoor zorgen dat het allemaal paste. Dat is gelukt. Ik had net genoeg tijd om hier te komen."

Na de verloren WK-finale tegen Michael Smith vloog Van Gerwen met zijn familie naar Curaçao om er vakantie te vieren. Om die reden liet hij eerder deze maand de Bahrain Darts Masters aan zich voorbijgaan.

Van Gerwen had een lange reis richting Kopenhagen achter de rug. Hij was zestien uur onderweg geweest toen hij vrijdagmiddag in de Deense hoofdstad landde. "Maar ik moet niet klagen. Als ik niet wil spelen, had ik me terug moeten trekken."

Van Gerwen ging bewust na het WK op vakantie. "Ik wilde na een drukke periode rond de feestdagen tijd met mijn familie doorbrengen. Je moet daar de goede balans in vinden. Anderen zijn niet op vakantie gegaan en ik denk dat ze daar spijt van gaan krijgen. Het wordt zo druk eind april, begin mei."

Na een hectische eerste dag komt Van Gerwen zaterdag alweer in actie in Kopenhagen. In de kwartfinales neemt de drievoudig wereldkampioen het op tegen Peter Wright. De halve finales en finale worden ook op zaterdag gespeeld. De Belg Dimitri Van den Bergh was vorig jaar de beste in Kopenhagen.

Aanbevolen artikelen