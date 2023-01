Van Gerwen wint op Nordic Darts Masters eerste partij sinds verloren WK-finale

Michael van Gerwen heeft zonder problemen zijn eerste partij sinds de WK-finale gewonnen. De Brabander was vrijdag in de eerste ronde van de Nordic Darts Masters in Kopenhagen met 6-3 te sterk voor de Zweed Andreas Harrysson.

De 33-jarige Van Gerwen nam in de vierde leg een break voorsprong en gaf die niet meer uit handen. De nummer drie van de wereld kwam tot een gemiddelde van 91,58 per drie pijlen en een finishpercentage van 24.

In de kwartfinales neemt Van Gerwen het zaterdag op tegen Peter Wright, die in zijn openingspartij moeizaam won van de Zweed Dennis Nilsson: 6-5. Later dit weekend worden ook de halve finales en de eindstrijd van de Nordic Darts Masters gespeeld.

Van Gerwen kwam in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds zijn nederlaag in de WK-finale begin dit jaar. Toen verloor 'Mighty Mike' in een spektakelstuk met 4-7 van Michael Smith.

De Nordic Darts Masters is een toernooi dat sinds 2021 deel uitmaakt van de World Series of Darts. Er doen acht spelers van de PDC Tour en acht 'regionale' qualifiers aan mee.

Twee jaar geleden won Van Gerwen de eerste editie van de Nordic Darts Masters. Dimitri Van den Bergh schreef het toernooi vorig jaar op zijn naam. De Belg won vrijdag in de eerste ronde van de Let Madars Razma (6-2) en treft nu Gerwyn Price.

Eerder

Aanbevolen artikelen