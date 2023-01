Klaasen en Sherrock grijpen opnieuw naast Tour-kaart voor PDC

Jelle Klaasen is er bij de Europese Q-School in het Duitse Kalkar niet in geslaagd om een Tour-kaart te bemachtigen. Daardoor mag de Nederlander ook dit jaar niet meedoen aan de televisie- en vloertoernooien van dartsbond PDC. Ook Fallon Sherrock greep naast een Tour-kaart.

De 38-jarige Klaassen, die in 2006 wereldkampioen bij dartsbond BDO werd, is al sinds begin vorig jaar geen profdarter meer. Toen was hij buiten de top 64 van de wereldranglijst gevallen en wist hij zijn Tour-kaart niet te behouden.

Bij de Q-School werden over vier dagen veertien Tour-kaarten verdeeld. Daarmee kunnen darters meedoen aan de PDC Pro Tour, vloertoernooien waar de spelers zich kunnen kwalificeren voor de grote tv-toernooien.

Voor Klaasen viel het doek op de laatste speeldag al in de eerste ronde. De voormalig Lakeside-winnaar verloor met 6-5 van Jitse van der Wal.

Klaasen haalde in 2016 de halve finales van het WK bij de PDC. In 2020 bereikte hij nog de kwartfinales van het UK Open, maar daarna kwam het verval met het verlies van zijn Tour-kaart vorig jaar als dieptepunt.

Jelle Klaasen werd in 2006 wereldkampioen bij dartsbond BDO. Foto: Getty Images

Ook geen Tour-kaart voor Meulenkamp en Van de Pas

Jeffrey de Zwaan, Maik Kuivenhoven, Richard Veenstra, Niels Zonneveld, Owen Roelofs, Jeffrey Sparidaans en Gian van Veen veroverden wel een Tour-kaart voor dit jaar. Ron Meulenkamp, Benito van de Pas en Berry van Peer mogen net als Klaasen ook geen PDC-toernooien spelen.

Tegelijkertijd met de Europese Q-School werd in Milton Keynes de Britse Q-School afgewerkt. Daar strandde Sherrock op de laatste speeldag in de tweede ronde tegen Robert Collins (6-3).

Sherrock stuntte bij het WK van 2020 nog met een plek in de derde ronde. De Engelse, die vorig jaar ook al naast een Tour-kaart greep, moet nu hopen dat ze voor grote toernooien wordt uitgenodigd.

