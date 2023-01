Van Barneveld met prima gemiddelde naar kwartfinales Bahrain Darts Masters

Raymond van Barneveld heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de Bahrain Darts Masters. De ervaren Hagenaar had weinig problemen met de Japanner Yuki Yamada: 6-2. Ook wereldkampioen Michael Smith won zijn partij in de eerste ronde.

Van Barneveld was veruit de betere in zijn wedstrijd tegen Yamada, die niet op de wereldranglijst is terug te vinden. De vijfvoudig wereldkampioen uit Nederland bekleedt de 29e positie op die zogeheten Order of Merit.

Van Barneveld moest tweemaal toestaan dat zijn tegenstander een leg pakte, maar koerste verder zonder problemen op de overwinning af. De 55-jarige Hagenaar noteerde daarbij een prima gemiddelde van 98,16 per drie pijlen.

Ook kersvers wereldkampioen Smith won zijn partij in de eerste ronde. De nummer één van de wereld walste met 6-1 over thuisfavoriet Abdulnaser Yusuf heen. De laagvlieger uit Bahrein gooide een mager moyenne van 63 punten, maar wist Smith dus wel een leg af te snoepen. Het bezorgde beide spelers een brede glimlach.

Van Barneveld treft vrijdag in de kwartfinales Luke Humphries, terwijl Smith gaat spelen tegen Dimitri Van den Bergh. De halve finales en finale worden ook vrijdag afgewerkt. Michael van Gerwen is niet van de partij in Bahrein. De verliezend WK-finalist uit Vlijmen geniet momenteel van een vakantie.

De Bahrain Darts Masters is het eerste toernooi van de World Series of Darts 2023. Volgende week staat met de Nordic Darts Masters in Kopenhagen het tweede toernooi op het programma.

