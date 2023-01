Wereldkampioen Smith: 'Van Gerwen was tot vandaag niet getest op het WK'

Michael Smith kon dinsdagavond zijn geluk niet op nadat hij ten koste van Michael van Gerwen wereldkampioen darts werd. 'Bully Boy' versloeg de Nederlander in Londen met 7-4.

"In al mijn eerdere interviews heb ik dit ook gezegd: het maakt niet uit hoe goed je vorige wedstrijd is geweest, in je komende wedstrijd moet je er staan. En ik had al vrij snel door dat Michael niet zo goed was als in zijn vorige wedstrijden. Tot vandaag was hij ook niet echt goed getest op dit WK."

De kersverse wereldkampioen Smith neemt nog geen uur na zijn partij plaats achter de tafel bij een persconferentie en analyseert zijn wedstrijd. Net zoals hij bij al zijn vorige wedstrijden deed. Het enige verschil nu is dat de Sid Waddel Trophy naast hem staat en hij 500.000 pond (omgerekend ruim 560.000 euro) rijker is.

Van Gerwen en vooral Smith maakten er een historische WK-finale van. In de derde leg van de tweede set noteerden beiden in totaal zeventien perfecte pijlen, iets dat tot dinsdagavond nog nooit was vertoond in het mondiale darts. Van Gerwen miste de dubbel-12 om een negendarter uit te gooien. Smith gooide wél raak op de dubbel-12 en liet Alexandra Palace exploderen.

"Ik wist dat het een heel groot moment kon worden", vertelt Smith. "Toen ik Michael zag missen dacht ik: dit is mijn kans. En ik pakte mijn kans. Voor mij was het een cruciaal moment in de wedstrijd, want ik kreeg het gevoel dat Michael te verslaan was. Het moest mijn show worden en van niemand anders."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Toen ik van Wright verloor was ik ook aan het huilen'

Smith en Van Gerwen gingen ook na de negendarter nog lang gelijk op. De Engelsman wist het verschil in de zevende en achtste set te maken, waardoor hij op een 5-3-voorsprong kwam. De 33-jarige Van Gerwen, die voor het eerst dit toernooi een gemiddelde van onder de 100 per drie pijlen noteerde, was niet bij machte om die achterstand goed te maken.

Van Gerwen leek tot aan dinsdagavond onverslaanbaar in Alexandra Palace. Hij verloor tot aan de finale slechts drie sets. De Brabander, die zijn vierde wereldtitel hoopte te winnen, maakte een aangeslagen indruk en verliet met betraande ogen het podium.

Smith, vorig jaar nog verliezend WK-finalist, kon zich de emoties bij Van Gerwen goed voorstellen. "Toen ik vorig jaar van Peter Wright verloor was ik ook aan het huilen. Als je niet huilt als je een WK-finale hebt verloren, hoor je hier niet thuis."

Smith vervolgt: "Maar Michael mag trots op zichzelf zijn. Hij heeft drie wereldtitels gewonnen, daar ben ik jaloers op. Michael van Gerwen is waarschijnlijk nog steeds de beste darter die er is. Volgend jaar staat hij waarschijnlijk weer in de finale. En zo niet, dan wel het jaar erop."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Van Gerwen wil Van Barneveld inhalen met wereldtitels'

De 32-jarige Smith weet zeker dat de één jaar oudere Van Gerwen niet stopt voor hij zijn aantal wereldtitels heeft verdubbeld. "Hij gaat zijn vierde en ook nog zijn vijfde winnen, dat kan niet anders. Ik denk dat hij er zelf het liefst zes wil winnen, dan is hij Raymond van Barneveld voorbij. Michael zal niet stoppen voor hij dat doel heeft bereikt."

Smith en Van Gerwen kwamen met de beste vorm naar het WK en eenmaal op het belangrijkste dartstoernooi staken beiden er met uitstekende gemiddeldes bovenuit. Daarmee kreeg het toernooi de WK-finale die het verdiende. "Ik weet niet of er nu een tweestrijd tussen ons gaat komen", aldus Smith.

"Misschien is die tweestrijd er al. We hebben al zo vaak tegen elkaar gegooid en ik heb al zo vaak meegemaakt dat de rollen waren omgedraaid. Dan scoorde ik veel beter dan hij, maar uiteindelijk trok Michael dan toch weer aan het langste eind. En zelfs vandaag had ik tot aan het eind nog het gevoel dat het mis kon gaan. Ik was zo blij en opgelucht toen die laatste dubbel erin ging."

Smith zette met het winnen van de wereldtitel een kroon op een uitstekend dartsjaar, waarin hij met de Grand Slam of Darts in november zijn eerste televisietoernooi won. Daarmee doorbrak hij een negatieve reeks van liefst acht verloren majorfinales op rij. "Die vloek kan ik nu definitief achter me laten. Ik ben wereldkampioen en dat pakt niemand mij meer af."

Eerder

Aanbevolen artikelen