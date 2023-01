Van Gerwen aangeslagen na verloren finale: 'Kan alleen mezelf de schuld geven'

Michael van Gerwen oogde aangeslagen na de verloren finale op het WK darts in Londen. De Nederlander ging in een spektakelstuk met 4-7 onderuit tegen Michael Smith, die zo zijn eerste wereldtitel veroverde.

"Ik heb mijn kansen gehad, maar ik heb ze niet benut. Dan kom je tegen een Smith in deze vorm in de problemen", zei een moegestreden Van Gerwen na afloop van de verloren eindstrijd tegen Viaplay. "Dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen en niemand anders."

Van Gerwen erkende dat hij "geen fantastische" finale speelde tegen Smith. De Nederlander begon nog goed aan de partij door de Engelsman al in de eerste set te breken, maar de drievoudig wereldkampioen kon die voorsprong niet vasthouden.

Het hoogtepunt was de negendarter van Smith in de tweede set, nadat Van Gerwen vlak daarvoor de kans op de perfecte leg had laten liggen. De twee bleven vervolgens aan elkaar gewaagd, maar na de 3-3 in sets nam de Engelsman afstand en pakte hij zijn eerste wereldtitel.

"De dubbels hebben me vandaag de das om gedaan", oordeelde Van Gerwen, die eerder dit WK nog superieur was. "Ik heb een fantastisch toernooi gespeeld, maar in de finale heb ik mezelf tekortgedaan. Dat is hoe het is. Ik ben er heel ziek van."

Voor Van Gerwen is het de derde verloren WK-finale, na eerdere nederlagen in 2013 en 2020. De Nederlander werd in 2014, 2017 en 2019 wel wereldkampioen. Smith verloor eerder nog finales in 2019 en 2022.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen