Van Gerwen moet wereldtitel darts in spectaculaire finale aan Smith laten

Michael Smith heeft dinsdag in Londen de wereldtitel darts veroverd. De Engelsman was Michael van Gerwen in een sensationele finale de baas: 7-4.

De toeschouwers in Alexandra Palace werden verwend door Smith en Van Gerwen. Ze zagen de beste leg ooit voorbijkomen, resulterend in een negendarter van de 32-jarige Brit.

De spelers waren aan elkaar gewaagd en strooiden met 180'ers. In de laatste sets bleek Smith over de langste adem te beschikken en liep hij uit naar de eerste wereldtitel uit zijn loopbaan. De gemiddeldes (100,87 voor Smith, 99,58 voor Van Gerwen) ontliepen elkaar weinig.

Van Gerwen verloor zo de derde WK-finale uit zijn carrière. De 33-jarige Brabander blijft op drie wereldtitels staan, twee minder dan landgenoot Raymond van Barneveld.

Voor Smith is de wereldtitel het absolute hoogtepunt in zijn dartsbestaan. De Engelsman verloor in 2019 en 2022 de finale, maar in 2023 was het eindelijk raak voor 'Bully Boy'.

Negendarter in beste leg ooit

Beide spelers vlogen uit de starblokken in het volgepakte 'Ally Pally'. De derde leg van de tweede set vormde daarbij een spetterend hoogtepunt.

Zowel Van Gerwen als Smith was op weg naar een negendarter, waarbij de Nederlander als eerste mocht aanleggen voor dubbel 12. Hij miste die op enkele millimeters, waarna Smith het klusje wél klaarde. Zo werd de wereld de beste leg ooit voorgeschoteld.

Het bezorgde de Engelsman een flinke dosis zelfvertrouwen. Van Gerwen was ondertussen erg slordig op zijn dubbels en zag Smith een 2-1-voorsprong pakken. De Brabander maakte zich kwaad, hengelde de vierde set in hoog tempo binnen en trok de stand gelijk.

Het publiek ging er eens goed voor zitten, want de contouren van een legendarische WK-finale werden zichtbaar. Van Gerwen schudde nog even een tiendarter uit de mouw, Smith gooide nonchalant een 130-finish uit. Het spel golfde op en neer.

Michael Smith en Michael van Gerwen waren lang aan elkaar gewaagd. Foto: Getty Images

Smith slaat toe in achtste set

De achtste set was een kantelpunt in de partij. Van Gerwen mocht beginnen, maar kon niet voorkomen dat Smith een 5-3-voorsprong nam. De overwegend Engelse toeschouwers kozen ondertussen steeds meer partij voor hun landgenoot

Het pleit leek beslecht toen Smith zelfs een 6-3-voorsprong nam, maar Van Gerwen wilde nog van geen wijken weten. Met de rug tegen de muur won de Nederlander de tiende set.

Het bleek niet voldoende. Smith trok de daaropvolgende set naar zich toe en kreeg op dubbel-8 zijn tweede wedstrijdpijl. Die was raak, waardoor de Engelsman zich minstens een jaar lang wereldkampioen darts mag noemen. Van Gerwen was de eerste die hem feliciteerde.

