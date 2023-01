NU+ Smith niet bang voor Van Gerwen in WK-finale: 'Heb hem al vaker verslagen'

Hoewel Michael van Gerwen dit WK in wereldvorm steekt, heeft zijn tegenstander in de finale Michael Smith goede hoop dat de Nederlander dinsdag te kloppen is. 'Bully Boy' wijst daarbij op recente wedstrijden waarin hij Van Gerwen wist te verslaan.

Van Gerwen en Smith stonden in 2022 acht keer tegenover elkaar. Van Gerwen won vijf van die ontmoetingen, maar de laatste drie keer trok Smith aan het langste eind.

"Ik weet dus dat ik hem kan verslaan", zei de 32-jarige Smith maandagavond na afloop van zijn gewonnen partij tegen Gabriel Clemens (6-2) in de halve finales. "Ik moet hem van de eerste tot de laatste leg onder druk zetten en daarbij zelf goed scoren. Als hij pijlen op dubbels mist, moet ik zorgen dat ik instap en wel mijn dubbels raak."

Smith weet dat hij met Van Gerwen de beste darter van het moment treft. "Maar ook de beste darters hebben op vrijwel ieder WK wel één slechte dag", vervolgde Smith, die zijn persconferentie gaf terwijl Van Gerwen net begonnen was aan zijn wedstrijd tegen Dimitri Van den Bergh (6-0-winst).

"Dus hopelijk heeft hij die slechte dag vandaag of morgen. Het is een goede speler en hij heeft een goed jaar gehad, maar het is niet zo dat hij onverslaanbaar is. Ook in de Premier League-finale kreeg Joe Cullen gewoon een matchdart om hem te kloppen."

Smith en Van Gerwen stonden in 2019 ook in WK-finale

De WK-finale van dinsdagavond tussen Van Gerwen en Smith is een herhaling van de eindstrijd van 2019. Van Gerwen won die wedstrijd met 7-3 en pakte zo zijn derde en voorlopig laatste wereldtitel. "Ik denk er nog weleens aan terug, maar ik heb geen revanchegevoelens of iets dergelijks", zei Smith, die vorig jaar zijn tweede WK-finale verloor van Peter Wright.

"Het heeft ook weinig zin om met dat soort gevoelens rond te lopen. Ik sta er heel relaxed in. Als ik dinsdagavond verlies, kom ik volgend jaar weer terug en probeer ik het nog een keer. Zolang ik hard blijf werken, komen de resultaten vanzelf. Dat is voor mij dit jaar de belangrijkste les geweest."

Smith gold jarenlang als een van de grootste talenten in het darts, maar pas twee maanden geleden won hij zijn eerste grote televisietoernooi. In november won hij de Grand Slam of Darts door in de halve finale Raymond van Barneveld te verslaan en in de eindstrijd Nathan Aspinall te kloppen.

Met zijn eindzege op dat toernooi doorbrak Smith een reeks van liefst acht verloren majorfinales. Smith: "Het verleden maakt niet uit, ik probeer de wedstrijden altijd los van elkaar te zien."

"Dat zei ik altijd toen ik nog geen major had gewonnen en dat zeg ik nu nog steeds. Natuurlijk was het een opluchting om mijn eerste majortoernooi te winnen, maar ik wist ook dat het een kwestie van tijd was als ik goed zou blijven gooien. Dat geldt ook voor het WK."

Smith zag nog geen wedstrijd van Van Gerwen

Opvallend genoeg heeft Smith dit toernooi nog geen enkele wedstrijd van Van Gerwen gezien. "Dat komt vooral omdat ik meestal aan het ingooien ben als hij staat te spelen", vertelde hij.

"Maar ik weet natuurlijk wel zijn statistieken. Zelfs als hij naast me staat in te gooien, kan ik zien dat hij goed in vorm is. Ik denk dat de twee beste darters van het moment tegenover elkaar in de WK-finale staan. Maar ik ben niet bang voor hem en hij zal niet bang zijn voor mij. We gaan er een mooie finale van maken."

De WK-finale tussen Van Gerwen en Smith begint dinsdag om 21.15 uur (Nederlandse tijd). Voor de winnaar ligt 500.000 pond (omgerekend ruim 560.000 euro) klaar.

