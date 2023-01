Ontgoochelde Van den Bergh ziet afstraffing door Van Gerwen als harde les

Dimitri Van den Bergh is ontgoocheld door zijn kansloze nederlaag tegen Michael van Gerwen in de halve finales van het WK darts. De Belg pakte maandagavond in Londen slechts vier legs en geen enkele set tegen de Nederlander (6-0).

"Dit had ik totaal niet verwacht. Ik heb niet uitgevoerd wat ik in gedachten had", zei een terneergeslagen Van den Bergh in gesprek met het Belgische VTM. "Het is een grote teleurstelling. Dit was een heel harde les, maar ik kan wel terugkijken op een mooi WK."

Alleen in de eerste en vierde set bracht Van den Bergh iets teweeg tegen Van Gerwen. 'Mighty Mike' imponeerde met een gemiddelde van 108 - in de derde set haalde hij zelfs de 128 - en zag zijn Belgische opponent ondertussen weinig indruk maken. Van den Bergh miste veel dubbels en zijn gemiddelde was beduidend lager (96)

Toch hield Van den Bergh tot het laatste moment hoop op een plek in de finale. "Het klinkt misschien wat gek, maar het WK heeft comebacks gekend. Maar Michael stond ongelooflijk goed te gooien. Op de belangrijke momenten haalde hij uit met een elfdarter of twaalfdarter en zo hield hij me onder druk."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Van den Bergh wil niet ingaan op akkefietjes

Hoewel Van den Bergh nu lovend spreekt over Van Gerwen, liepen de gemoederen tijdens de wedstrijd hoog op. De Belg beschuldigde de Nederlander van onsportief gedrag. Van Gerwen, die bewust met zijn voeten zou hebben gestampt, noemde Van den Bergh op zijn beurt een "jankjong" en "een beetje een zeikerdje".

In gesprek met Belgische media voelde Van den Bergh niet de behoefte om uitleg te geven bij zijn woordenwisselingen met Van Gerwen. "Ik ga er verder niet op in. Ik heb geprobeerd om een professionele darter te zijn. Mentaal heb ik niet opgegeven. Jammer genoeg heb ik niet kunnen tonen hoe goed ik eigenlijk ben."

Van Gerwen gaat dinsdagavond in Alexandra Palace op voor zijn vierde wereldtitel. De Brabander neemt het op tegen Michael Smith, die in zijn halve finale overtuigend afrekende met de Duitser Gabriel Clemens (6-2).

Eerder

Aanbevolen artikelen