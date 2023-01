Van Gerwen overklast 'jankjong' Van den Bergh op WK: 'Hij zei dat ik stampte'

De gemoederen liepen maandag hoog op tijdens de halve finale op het WK tussen Michael van Gerwen en Dimitri Van den Bergh. Na afloop bleek dat Van den Bergh de Nederlander van onsportief gedrag had beschuldigd. Volgens Van Gerwen, die Van den Bergh op een 6-0-nederlaag trakteerde, was van die beschuldiging niets waar.

"Hij zei dat ik aan het stampen was", vertelde de 33-jarige Van Gerwen een half uur na zijn gewonnen wedstrijd op een persconferentie in Alexandra Palace. "Maar iedereen die de beelden terugkijkt, kan zien dat dat niet zo was."

"Als het wel zo was zou ik het ook zeggen, want mij boeit dat niet. Ik heb 6-0 gewonnen, dus ik heb niks te verbergen. Hij moet ook iets verzinnen natuurlijk. Hij krijgt een gruwelijk pak slaag en het is ook pijnlijk om dat zomaar over je kant te laten gaan. Maar ja, het gebeurt."

Van Gerwen kon achteraf wel om het voorval lachen. "Je weet een beetje hoe hij is, het is gewoon een beetje een zeikerdje. Gewoon een jankjong", vervolgde Van Gerwen met een grote grijns.

"Het is ook gewoon allemaal niet nodig, snap je? Het is zo'n goede dartsspeler. Dus ja, so be it. Ik moet er maar gewoon mee omgaan. En uiteindelijk komt dat ook allemaal weer goed."

'Dit voelt goed, maar ik wil meer'

Van Gerwen liet helemaal niets heel van de 28-jarige Van den Bergh en gunde zijn Belgische tegenstander slechts vier legs. "Dit voelt goed, maar ik wil natuurlijk nog steeds meer", zei de Brabander, die voor de zesde keer in de WK-finale staat.

"Dit zijn leuke uitslagen, maar of het nou 6-0, 6-1 of 6-5 wordt boeit me niet zo veel. Hij is goed in dat theatrale gedrag van hem. Maar als hij denkt dat dat tegen mij werkt, is hij aan het verkeerde adres."

Om Van Gerwen uit zijn ritme te halen probeerde Van den Bergh de snel gooiende Van Gerwen te vertragen. In de derde set wachtte hij tot soms wel tien seconden voor hij aan zijn beurt begon. Het deerde Van Gerwen niet. Mede dankzij een 170-finish won hij ook die bewuste set.

"Ze moeten toch ook iets verzinnen om van mij te winnen", zei Van Gerwen, die zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode eerder in het toernooi iets soortgelijks zag proberen. "Ze willen niet zomaar naar de slachtbank geleid worden. Maar van dat soort dingen ga ik juist beter gooien."

'Michael Smith in goede vorm kan ook mij verslaan'

In de finale neemt Van Gerwen het dinsdag op tegen Michael Smith. 'Bully Boy', die vorig jaar in de finale verloor van Peter Wright, won eerder op de dag van de Duitse dartsrevelatie Gabriel Clemens met 6-2. "De laatste paar maanden speelt Smith fantastisch", was Van Gerwen complimenteus.

"Michael Smith in goede vorm kan mij ook verslaan, dat weet ik als geen ander. Maar met de manier waarop ik nu aan het spelen ben, telt er maar één ding voor mij en dat is winnen."

Van Gerwen benadrukte dat hij nog altijd niet zeker is van zijn wereldtitel. "Ik moet gewoon mijn stinkende best blijven doen. Ik heb nog niks gewonnen, al sta ik natuurlijk wel in de finale met fantastisch goed spel. Vanuit daar denk ik dat er heel veel te halen valt."

Voor Van Gerwen ligt dinsdag bij een overwinning een geldbedrag van 500.000 pond (omgerekend ruim 560.000 euro) klaar. De verliezend finalist mag 200.000 pond bijschrijven.

