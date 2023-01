Van Gerwen vernedert Van den Bergh en staat voor zesde keer in finale WK darts

Michael van Gerwen heeft maandag voor de zesde keer in zijn loopbaan de finale van het WK darts bereikt. De Nederlander had in de halve eindstrijd in Londen geen kind aan Dimitri Van den Bergh en won net als een dag eerder alle sets: 6-0.

De 33-jarige Van Gerwen liet helemaal niets heel van de vijf jaar jongere Belg. In de derde set noteerde hij zelfs een gemiddelde van 128,83, het hoogste setgemiddelde ooit van de Brabander op het WK.

Over de hele wedstrijd scoorde Van Gerwen 108,28 per drie pijlen, zijn hoogste gemiddelde tot nog toe dit WK. Van den Bergh, die slechts vier legs won, kwam daar met een moyenne van 96,46 niet bij in de buurt.

Van den Bergh probeerde van alles om Van Gerwen uit zijn spel te halen. In de derde set wachtte de Belg in de tweede leg telkens meer dan tien seconden voor hij aan zijn beurt begon. Het deed Van Gerwen niets. Hij antwoordde met een 170-finish en liep alleen nog maar verder uit op Van den Bergh.

Van Gerwen neemt het dinsdagavond in de finale op tegen Michael Smith. 'Bully Boy' rekende eerder op de avond af met de Duitse revelatie Gabriel Clemens: 6-2. In 2019 stonden Van Gerwen en de Engelsman ook tegenover elkaar in de WK-finale. In die partij veroverde 'Mighty Mike' zijn derde en voorlopig laatste wereldtitel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Van Gerwen verloor dit WK pas drie sets

Over het hele WK heeft Van Gerwen, die als topfavoriet naar Londen kwam, pas drie sets verloren. Ook in zijn kwartfinalepartij tegen Chris Dobey stond hij zondag geen enkele set af.

Van Gerwen bereikte in 2014 voor het eerst de WK-finale en pakte een jaar later zijn eerste wereldtitel. In 2017 werd hij voor de tweede keer wereldkampioen. Zijn vijfde finale speelde hij in 2020. Toen verloor hij van Peter Wright, die dinsdag onttroond wordt als regerend wereldkampioen.

Voor Van Gerwen ligt dinsdag bij een overwinning een geldbedrag van 500.000 pond (omgerekend ruim 560.000 euro) klaar. De verliezend finalist mag 200.000 pond bijschrijven.

Eerder

Aanbevolen artikelen