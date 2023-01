Smith maakt einde aan Duits dartssprookje Clemens en bereikt finale WK

Michael Smith heeft maandag de finale van het WK darts bereikt. De Engelsman was in de halve eindstrijd in Londen met 6-2 te sterk voor de Duitser Gabriel Clemens.

Daarmee maakte de 32-jarige Smith een eind aan een historisch toernooi voor Clemens, die als eerste Duitser ooit de laatste vier van het WK haalde. Smith noteerde een gemiddelde van 101,85 per drie pijlen. Clemens, die in de kwartfinales nog de mondiale nummer één Gerwyn Price uitschakelde, kon daar met een moyenne van 96,98 niet tegenop.

In de finale neemt Smith het mogelijk op tegen Michael van Gerwen. De 33-jarige Nederlander speelt later op de avond in de andere halve finale tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. In 2019 stonden Van Gerwen en Smith ook in de finale van het WK. 'Mighty Mike' won toen met 7-3, waarmee hij zijn derde en voorlopig laatste wereldtitel pakte.

Smith staat voor het tweede jaar op rij in de finale in Alexandra Palace. Vorig jaar werd 'Bully Boy' in de eindstrijd geklopt door Peter Wright. Als Smith wereldkampioen wordt, is hij ook direct de nieuwe nummer één van de PDC-wereldranglijst Order of Merit.

Gabriel Clemens werd maandag uitgeschakeld door Michael Smith in de halve finales van het WK darts. Foto: PDC

Smith en Clemens doen weinig voor elkaar onder

Smith en Clemens maakten er een fraaie wedstrijd van in Alexandra Palace, waar bijna de helft van de zaal gevuld was met Duitse fans. De eerste vijf sets werden allemaal gewonnen door de speler die als eerste aan de set mocht beginnen.

Pas in de zesde set, toen Smith op een 3-2-voorsprong stond, wist hij voor het eerst een set te winnen die Clemens was begonnen. Daarmee was meteen ook het verschil in wedstrijd gemaakt, aangezien Clemens niet meer bij machte bleek om terug te komen.

Smith, de nummer vier van de plaatsingslijst, zet met zijn finaleplek een uitstekend dartsseizoen voort. Hij stond in de finale van liefst vier televisietoernooien en won in november met de Grand Slam of Darts zijn eerste majortitel.

Voor de wereldkampioen ligt dinsdag een geldbedrag van 500.000 pond (omgerekend ruim 560.000 euro) klaar. De verliezend finalist mag 200.000 pond bijschrijven.

