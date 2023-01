Clemens blijft stunten op WK darts: 'Dit is geweldig voor de sport in Duitsland'

Gabriel Clemens blijft ook zichzelf verbazen met zijn imponerende zegetocht op het WK darts. De Duitse revelatie zorgde zondagavond voor een nieuwe stunt door de mondiale nummer één Gerwyn Price in Londen te verslaan.

"Deze prestatie is geweldig voor het darts in Duitsland", zei een euforische Clemens in gesprek met Sky Sports . "In de belangrijkste wedstrijd van mijn leven heb ik mijn beste spel laten zien. Hier zijn geen woorden voor. Ik ben zo ongelooflijk blij."

"Ik ben me volledig op mijn eigen spel blijven focussen en hield me nergens anders mee bezig. Dat ik de nummer één van de wereld heb verslagen, is gewoon fantastisch", zei Clemens, die het maandagavond opneemt tegen Michael Smith. De winnaar treft dinsdag Michael van Gerwen of Dimitri Van den Bergh in de finale.