Ongenaakbare Van Gerwen weet zeker dat koptelefoon in darts snel verboden is

Michael van Gerwen weet zeker dat het binnenkort niet meer is toegestaan om met een koptelefoon op dartswedstrijden te spelen. Daarmee reageerde 'Mighty Mike' op Gerwyn Price, die zondag het podium van het WK darts betrad met een koptelefoon op.

De 37-jarige Price had al aangekondigd dat hij misschien met een koptelefoon zou gaan spelen en voegde de daad bij het woord toen hij in de zaal continu werd uitgejouwd door duizenden Duitse fans. Het hielp de mondiale nummer één van de wereld niet. Price verloor met 5-1 van de Duitse revelatie Gabriel Clemens.

Van Gerwen had de koptelefoon van Price al zien liggen achter het podium. "Ik zei tegen hem: die durf jij niet op te zetten", lachte de 33-jarige Van Gerwen na zijn gewonnen kwartfinalepartij tegen Chris Dobey ( 5-0 ) op de persconferentie.

"Maar hij durfde het dus wel. Je weet hoe dat gaat, een beetje elkaar jennen achter het podium. Het is ook een soort paniekreactie. Hij zat niet lekker in het toernooi en dan ga je blijkbaar dit soort dingen doen."

Van Gerwen vond het maar raar dat de koptelefoon van Price was toegestaan "Ik weet ook zeker dat het vanaf het aankomend jaar niet meer mag", vervolgde hij. "Ik denk dat ze er nooit rekening mee hebben gehouden dat zoiets überhaupt kon. Ze gaan er nu ongetwijfeld naar kijken."

Van Gerwen hoefde zich maar minimaal in te spannen om Dobey te verslaan. De Nederlander gunde zijn Engelse tegenstander slechts drie legs en won alle sets. In de halve finales staan Dimitri Van den Bergh, de eerste Belg ooit bij de laatste vier van een WK, en 'Mighty Mike' tegenover elkaar.

"Alles leuk en aardig, maar het is nu ook wel mooi geweest met dat Belgische darten", zei Van Gerwen met een grote grijns. "Dimitri heeft een moeilijke periode gehad de laatste maanden, maar hij heeft nu andere pijlen en staat daardoor iets beter te gooien."

"Daar moet ik morgen gewoon een einde aan maken, daar ben ik toe in staat. Ik voel me goed en ik verlang niks anders dan een overwinning van mezelf. Hij kan natuurlijk wel aardig darten, maar hij moet nu tegen iemand die ook wel aardig kan darten. Of ik hem vrees? Nee, natuurlijk niet."