Van Gerwen imponeert opnieuw en bereikt met speels gemak halve finales WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Michael van Gerwen heeft zondag opnieuw indruk gemaakt bij het WK darts in Londen. De Nederlander liet in de kwartfinales helemaal niets heel van de Engelsman Chris Dobey: 5-0.

De 33-jarige Van Gerwen had geen kind aan Dobey en was op alle vlakken beter. Hij noteerde een gemiddelde van 102,39 per drie pijlen. De één jaar jongere Dobey, die slechts drie legs won, bleef daar met een moyenne van 90,81 ver van verwijderd.