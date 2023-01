Price kan stunt van Clemens ondanks koptelefoon niet voorkomen op WK darts

Gabriel Clemens heeft zondag voor een stunt gezorgd bij het WK darts in Londen. De Duitser was in de kwartfinales met 5-1 te sterk voor de mondiale nummer één Gerwyn Price. Omdat Price veel last had van gefluit en boegeroep uit het publiek speelde de enkelvoudig wereldkampioen een set met een koptelefoon op.

De 37-jarige Price kwam aan het begin van de vijfde set opeens met een koptelefoon het podium op. Hij stond toen al op een 3-1-achterstand. Zolang daar geen muziek uit komt is dat toegestaan volgens de reglementen van dartsbond PDC.

De koptelefoon hielp Price niet. Hij verloor ook de vijfde set waardoor hij tegen een 4-1-achterstand aan keek. De zesde set werd ook een prooi voor Clemens, die een gemiddelde van 99,94 per drie pijlen noteerde. Price bleef daar met een moyenne van 94,58 ver van verwijderd.

De 39-jarige Clemens is de eerste Duitser ooit die de laatste vier van het WK bereikt. De voormalig slotenmaker schreef eerder dit toernooi ook al historie door als eerste Duitser de kwartfinales van het belangrijkste dartstoernooi van het jaar te halen.

In de halve finales neemt Clemens het op tegen Michael Smith. De verliezend WK-finalist van vorig jaar was eerder op zondag met 5-3 te sterk voor zijn Engelse landgenoot Stephen Bunting.

Gabriel Clemens was verrassend te sterk voor Gerwyn Price in de kwartfinales van het WK darts. Foto: PDC

Price raakt nummer één-positie kwijt

Price raakt door zijn uitschakeling de nummer één-positie op de PDC Order of Merit kwijt. Peter Wright, die in de derde ronde verloor van de Belg Kim Huybrechts, staat nu nog virtueel eerste, maar moet die plaats mogelijk nog afstaan aan Michael van Gerwen of Michael Smith. Price bezet virtueel de vierde plek.

Voor de 37-jarige Price, die in 2021 nog wereldkampioen werd, is dit het tweede jaar op rij dat hij wordt uitgeschakeld in de kwartfinales. Vorig jaar moest hij bij de laatste acht zijn meerdere erkennen in Smith.

Michael van Gerwen en Chris Dobey sluiten het avondprogramma af in Alexandra Palace. De winnaar van die wedstrijd speelt in de halve eindstrijd tegen Dimitri Van den Bergh, die eerder op de dag Jonny Clayton uitschakelde.

