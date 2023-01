Van den Bergh schrijft Belgische dartshistorie, ook Smith naar halve finales WK

Dimitri Van den Bergh heeft zich zondag op het WK darts in Londen als eerste geplaatst voor de halve finales. De als vijftiende geplaatste Belg rekende af met de Welshman Jonny Clayton: 5-3. Ook Michael Smith schaarde zich bij de laatste vier.

Van den Bergh, die eerder twee keer strandde in de kwartfinales, zorgt met zijn halvefinaleplek op een WK voor een Belgische primeur.

Van den Bergh verloor de eerste set met maar liefst 3-0, maar sloeg daarna terug door het tweede bedrijf met dezelfde cijfers naar zich toe te trekken. De als zevende geplaatste Welshman kwam daarna op 2-1 in sets, maar zag na enkele slordige beurten Van den Bergh de stand weer gelijktrekken.

De wedstrijd ging tot op dit moment volledig met de darts mee en dat bleef zo in set vijf en zes: met het gooien van dubbel 16 bracht Van den Bergh de stand op 3-3.

De Belg plaatste daarna een break en dat bleek de aanzet te zijn tot setwinst. Clayton kwam nog op voorsprong in de achtste set, maar gaf die marge weer weg. Van den Bergh maakte het af met dubbel 9.

In de halve finale stuit Van den Bergh maandagavond op de winnaar van het treffen tussen Michael van Gerwen en Chris Dobey, die later op de avond in de laatste wedstrijd van vandaag tegenover elkaar staan. De avondsessie begint met het treffen tussen de Welshman Gerwyn Price en Gabriel Clemens uit Duitsland.

Smith wint Engels onderonsje

Smith besliste in de kwartfinales het Engelse onderonsje met Stephen Bunting in zijn voordeel: 5-3. De verliezend WK-finalist van vorig jaar neemt het bij de laatste vier op tegen Price of Clemens.

Nadat Smith de eerste set met 3-2 naar zich toe had getrokken, verloor hij het tweede bedrijf met 3-0. Bunting won de set via een fraaie finish van 160.

Smith werd in de derde set nog meteen gebroken, maar was daarna weer bij de les. 'Bully Boy' stond slechts een van de volgende negen legs af en kwam zo met 4-1 voor. Bunting knokte zich nog terug tot 4-3, maar moest zich in de achtste set alsnog gewonnen geven.

Smith werd nog nooit wereldkampioen, maar stond wel twee keer in de finale. Vorig jaar verloor de mondiale nummer vier van Peter Wright en in 2019 moest hij zijn meerdere erkennen in Van Gerwen.

