Van Gerwen nu wél tegen Dobey op WK: 'Vorig jaar heeft hij geluk gehad'

Zondagavond staat met een jaar uitstel dan toch het WK-duel tussen Michael van Gerwen en Chris Dobey op het programma. De ontmoeting tussen de twee darters had eigenlijk vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar toen moest Van Gerwen zich terugtrekken met een coronabesmetting.

"Toen had-ie dus nog geluk, maar dit jaar komt hij er niet mee weg", zegt de 33-jarige Van Gerwen over zijn tegenstander in de kwartfinale. "Ik ga hem proberen heel veel pijn te doen. Voor ik mijn wedstrijd speel heb ik een dag rust. Dat bevalt me heel erg goed."

De drievoudig wereldkampioen, die in een uitstekende vorm verkeert en als de topfavoriet voor de eindzege in Alexandra Palace geldt, kijkt er naar uit om op Nieuwjaarsdag te spelen. "De meeste mensen zijn vrij en zullen ongetwijfeld naar het darten gaan kijken. Dan moet ik ze maar vermaken."

Van Gerwen bereikte de kwartfinales door vrijdag met 4-1 te winnen van Dirk van Duijvenbode. De Brabander was op alle vlakken beter dan zijn tegenstander uit Katwijk en voegde zich voor de negende keer bij de laatste acht van de wereld.

'Na 23.00 uur gaat mijn telefoon uit en doe ik niks meer'

Van Gerwen heeft vrij ingetogen Oud en Nieuw gevierd. Na de zege op Van Duijvenbode zei hij dat hij tot 23.00 uur (lokale tijd) wakker zou blijven om daarna met zijn familie te bellen. In Engeland is het een uur vroeger dan in Nederland.

Van Gerwen is het wel gewend de feestdagen alleen door te brengen. "Ieder jaar is het met het WK een beetje moeilijk voor mij met dagen als Kerst en Oud en Nieuw. Wanneer moet ik spelen en wanneer is de finale? Voorheen was dat op 2 januari, daarna werd het 1 januari en nu is het 3 januari. Ik moet overal op voorbereid zijn."

Van Gerwen is de enige van in totaal twaalf Nederlanders die nog actief is op het WK. Zijn kwartfinaleduel met Dobey staat zondagavond als laatste wedstrijd op het programma.

