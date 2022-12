Van Gerwen werd vertraagd door Van Duijvenbode: 'Iedereen kon dat toch zien?'

Michael van Gerwen bereikte vrijdagavond zonder al te grote inspanning ten koste van Dirk van Duijvenbode de halve finales van het WK darts (4-1), maar na afloop ging het vooral over het trage spel van Van Duijvenbode. 'Aubergenius' ontkende dat hij Van Gerwen uit zijn snelle spel wilde halen, terwijl Van Gerwen zeker wist dat hij dat bewust deed.

De dertigjarige Van Duijvenbode leek met name in de eerste twee sets lang de tijd te nemen voor hij aan zijn beurt begon. "Dat was helemaal geen tactiek", ontkende Van Duijvenbode stellig. "Weet je wat die tactiek is? In de eerste twee rondes heb ik het tafeltje links en nu had ik het tafeltje rechts. Daardoor moest ik drie stappen meer zetten."

"Ik doe precies hetzelfde als in de eerste twee rondes. Alleen toen had ik het tafeltje waarbij ik gelijk rechtdoor naar de oche kon lopen. Omdat ik lager geplaatst ben kreeg ik het tafeltje rechts. Dat is zeker geen tactiek. Het zijn gewoon drie, vier stappen meer die ik moet zetten."

Van Gerwen ging na afloop op de persconferentie niet mee in de redenatie van Van Duijvenbode. "Ontkent hij dat hij me heeft vertraagd? Ja, dag. Lik m'n reet", zei de drievoudig wereldkampioen met een grote grijns.

"Iedereen heeft dat toch gezien? Maar dat maakt niet uit. Weet je wat het is, die jongen baalt natuurlijk ontzettend. Ik ga nu heel mild voor hem zijn. Als hij niet in de gaten heeft dat hij mij aan het vertragen was, is er iets niet goed."

Michael van Gerwen was in een eenzijdige wedstrijd te sterk voor Dirk van Duijvenbode. Foto: PDC

'Natuurlijk probeerde hij me te vertragen'

Volgens de 33-jarige Van Gerwen bestaat er geen twijfel over dat Van Duijvenbode hem bewust uit zijn snelle spel wilde halen. "Natuurlijk probeerde hij me te vertragen, dat weet-ie zelf ook wel", vervolgde de Brabander.

"Maar geef hem eens ongelijk. Hij zat helemaal niet in zijn spel. En ik moet eerlijk zeggen; in de tweede ronde zat-ie al niet in zijn spel en in de derde ronde zat-ie ook niet in zijn spel. Hij had beide rondes al kunnen verliezen. Dus hij was al goed weggekomen, als een kat met zeven levens."

Van Gerwen kon overigens wel begrijpen dat Van Duijvenbode ontkende dat hij hem bewust had vertraagd. "Die jongen moet toch iets zeggen. Al was het veel makkelijker voor hem geweest als hij gewoon had gezegd dat hij alles had geprobeerd en dat dat niet lukte. Maar goed, het is een fantastisch goede jongen. En als het voor hem dan allemaal niet valt is dat natuurlijk zuur. Het is voor hem ook een WK. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en gelukkig was ik dat."

Opluchting bij Michael van Gerwen na zijn zege op Dirk van Duijvenbode. Foto: PDC

Van Duijvenbode hoopt dat Van Gerwen wereldkampioen wordt

Hoewel Van Duijvenbode teleurgesteld was over zijn eigen spel, was de Katwijker ook realistisch. "Hij was gewoon de betere vandaag", vervolgde de nummer veertien van de wereld over Van Gerwen.

"En ik respecteer hem ook volledig. Hij was gewoon de beste dit jaar en voor mij is het gewoon jammer dat ik dan tegen hem moet. In principe is hij gewoon de nummer één favoriet, al is hij als derde geplaatst. Dat is gewoon pech voor mij, maar dat is niet anders. Ik hoop dat-ie wint, zo ben ik dan ook. Ik gun hem het allerbeste."

Toen het interview met Van Duijvenbode op zijn eind liep kwam Van Gerwen aangelopen. De twee begroetten elkaar met een dikke knuffel en een zoen op de wang om vervolgens allebei hun eigen weg te gaan.

Eerder

Aanbevolen artikelen