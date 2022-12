Van Gerwen gunt Van Duijvenbode één set en bereikt kwartfinales WK darts

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft vrijdag met speels gemak de kwartfinales van het WK darts bereikt. De drievoudig wereldkampioen was in Londen veel te sterk voor zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode: 4-1.

De dertigjarige Van Duijvenbode kreeg wel kansen tegen de drie jaar oudere Van Gerwen, maar slaagde er in de meeste gevallen niet in om deze te benutten. Van Duijvenbode gooide slechts 29 procent op zijn dubbels raak terwijl Van Gerwen 43 procent van zijn kansen op een dubbel benutte. Van Duijvenbode won alleen de derde set waarmee hij terugkwam tot 2-1.

Van Gerwen maakte daarna vooral op scorend vermogen het verschil. 'Mighty Mike' noteerde een gemiddelde van 100,42 per drie pijlen. 'Aubergenius' bleef daar met een moyenne van 89,77 ver achter. Met een 170-finish in de tweede set had Van Duijvenbode nog wel de hoogste finish van de wedstrijd.