Dobey klopt oud-kampioen Cross en is voor het eerst kwartfinalist op WK darts

Chris Dobey heeft zich vrijdag voor het eerst in zijn carrière voor de kwartfinale van het WK darts geplaatst. De Engelsman rekende in de vierde ronde in zes sets af met landgenoot Rob Cross: 4-2.

De 32-jarige Dobey besliste de partij met zijn zevende matchdart en is de volgende tegenstander van de winnaar van de partij tussen Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode. Zij nemen het later op vrijdagavond tegen elkaar op.

Over de hele partij ging het redelijk gelijk op tussen Dobey en Cross, de wereldkampioen van 2018. Dobey had met drie pijlen nipt een beter gemiddelde (101,82 om 100,02), terwijl Cross een beter finishpercentage had (32,5 procent tegenover 36,67 procent).

Voor Dobey is het de eerste keer dat hij in de kwartfinale van het WK staat. De nummer 22 van de Order of Merit stond in zijn carrière drie keer eerder in de vierde ronde, maar ging daarin steeds onderuit.

Naast Dobey zijn ook Gerwyn Price, Jonny Clayton, Dimitri Van den Bergh, Gabriel Clemens en Michael Smith al zeker van een plek bij de laatste acht in Alexandra Palace. De kwartfinales beginnen na de jaarwisseling.

De avondsessie gaat vrijdag dus verder met het Nederlandse onderonsje tussen Van Gerwen en Van Duijvenbode. Daarna verschijnen ook Luke Humphries en Stephen Bunting aan de oche.

Aanbevolen artikelen