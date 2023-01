Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België is darts razend populair. Met Dimitri Van den Bergh en Gabriel Clemens leveren beide landen een kwartfinalist bij het WK in Londen, maar de populariteit van de sport nam er al eerder toe.

Waar een buitenlandse fan in Alexandra Palace zo'n tien jaar geleden nog een zeldzaamheid was, zijn het nu juist de Britten die bijna in de minderheid zijn. Gemiddeld is slechts 50 procent van de supporters van Britse komaf. De rest van de fans komt uit Nederland, België en voornamelijk Duitsland.

De Duitsers hebben Alexandra Palace dit jaar meer dan ooit weten te vinden. Darts is razend populair bij onze oosterburen. Naar de vierderondepartij tussen de Duitser Clemens en Alan Soutar keken vrijdag liefst twee miljoen Duitsers. Dat zijn er meer dan in Nederland, aangezien rechtenhouder Viaplay niet aan dat aantal abonnees komt.

"De Duitsers houden wel van een feestje", vertelt de Duitse darter Max Hopp, die zich niet wist te plaatsen voor het WK, maar wel als analist voor het Duitse Sport1 aanwezig is in Alexandra Palace.

Volgens achtvoudig WK-deelnemer Hopp is de opkomst van darts in Duitsland een jaar of vijf geleden ingezet. Precies rond de tijd dat darts weer op het open kanaal te zien was. "En sindsdien zijn ook een aantal Duitsers goed gaan gooien. Dat helpt natuurlijk ook mee."

Gabriel Clemens is de eerste Duitse kwartfinalist ooit op het WK van de PDC. Foto: Getty Images

'Wie weet komen er nu nog meer Duitsers naar 'Ally Pally''

Clemens werd vrijdag de eerste Duitser ooit die zich plaatste voor de kwartfinales van het WK van dartsbond PDC. De nummer 25 van de wereld gelooft dat de populariteit van darts in zijn thuisland nog veel groter gaat worden. "Het zou mooi zijn als dit jonge kinderen aanmoedigt om zelf te gaan darten", vertelt hij na zijn overwinning in de vierde ronde op Soutar.

"En wie weet komen er nu nog meer Duitsers naar 'Ally Pally'. Het is ongelooflijk gaaf om op het podium te staan en dan uit de zaal al die Duitse liedjes te horen. Het voelt ook wat gek om te weten dat ze allemaal voor mij komen. Maar ik geniet er met volle teugen van."

De 39-jarige Clemens kan het Duitse feest in Alexandra Palace zondag nog een mooi vervolg geven als hij tegenover nummer één van de wereld Gerwyn Price staat. "Ik weet nu al dat ik het publiek dan weer achter me ga krijgen. Dat geeft een goed gevoel en hopelijk kan ik ze belonen", zegt Clemens, die pas sinds 2019 fulltime darter is en daarvoor als slotenmaker werkte.

De Belg Kim Huybrechts werd vrijdag uitgeschakeld door zijn landgenoot Dimitri Van den Bergh. Foto: PDC

'Darts is een van de grootste sporten in België'

Ook in België is een dartshype aan de gang. Vooral in de aanloop naar het Belgische onderonsje tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts, die eerder in het toernooi titelverdediger Peter Wright naar huis stuurde.

"Darts is een van de grootste sporten in België", zei Huybrechts, kort voordat hij vrijdag met 4-0 verloor van zijn landgenoot. "Iedereen volgt het. Waar Dimitri en ik ook komen, we worden overal herkend. Iedereen weet wat we doen en we kunnen niet normaal over straat. Het is gigantisch."

De 37-jarige Huybrechts heeft nog wel wat moeite om aan zijn nieuwe status te wennen. "Het is enerzijds leuk, maar op momenten dat ik eindelijk een keer vrij en met mijn kinderen ben, is het niet alleen maar leuk als ik herkend word. Ik zal nooit nee zeggen, tegen niemand. Maar heel soms denk ik wel: ik ben nu even met mijn gezin, het zou fijn zijn als we wat tijd voor onszelf kunnen houden."