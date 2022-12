Van den Bergh veel te sterk voor Huybrechts in Belgisch onderonsje op WK darts

Dimitri Van den Bergh heeft vrijdag in de vierde ronde van het WK darts met ruime cijfers gewonnen van Kim Huybrechts. De 28-jarige Belg gunde zijn negen jaar oudere landgenoot geen enkele set: 4-0.

Huybrechts, die in de derde ronde nog knap had gewonnen van titelverdediger Peter Wright, kreeg alleen in de tweede set een pijl om een set te winnen. Dat lukte niet, waarna Van den Bergh profiteerde en Huybrechts geen moment meer in de wedstrijd liet komen.