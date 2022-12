Gezonder leven helpt Van der Voort nog niet: 'Het was een waardeloos WK'

Vincent van der Voort heeft zijn levensstijl de laatste maanden flink aangepast, maar toch was de derde ronde ook bij dit WK zijn eindstation. De Nederlander verloor donderdag in Alexandra Palace nipt met 4-3 van Luke Humphries.

Hij werd begeleid door een voedingscoach, onderging allerlei fysieke testen om te kijken waar er winst te behalen viel en ging gezonder leven. "Maar vandaag heeft dat dus in ieder geval niet geholpen", sprak Van der Voort in de wandelgangen van Alexandra Palace.

"Ik heb er al een tijdje last van dat ik geen energie heb. Ik weet niet precies hoe dat komt. We zijn er hard mee bezig om te proberen gezonder te leven en te kijken waar ik me kan verbeteren. Maar we zullen terug naar de tekentafel moeten. Het moet volgend jaar beter."

Van der Voort, als 28e geplaatst in Londen, begon het WK met een klinkende zege op de ongeplaatste Cameron Menzies en had vooraf goede hoop dat hij Humphries kon kloppen. Dat was misschien ook mogelijk, maar 'The Dutch Destroyer' was te wisselvallig om voor een stunt te zorgen.

"Het was van de eerste tot de laatste minuut heel hard werken", vervolgde Van der Voort. "Ik heb me nog redelijk in de wedstrijd gevochten, maar ik kon mezelf niet belonen. Ik heb van alles geprobeerd om het om te keren. Ik zette mijn hand hoger in en hield de pijlen korter bij mijn hoofd. Maar wat ik ook deed, het lukte even en daarna was het weer niet goed. Het was gewoon een waardeloos WK."

'Er moet gewoon wat gebeuren'

Van der Voort kondigde na zijn mislukte WK aan zijn aanpak te willen veranderen. "Er moet gewoon wat gebeuren", zei hij. "Het was zo'n gevecht met mijn eigen. Dat maakte het heel moeilijk. Misschien moeten we gaan kijken naar de set-up van mijn pijlen of misschien moet ik soepeler gaan gooien. Maar er moet wat gebeuren."

Hoewel Van der Voort met de Engelse Humphries tegen een thuisspeler gooide, werd de Nederlander van begin tot eind gesteund door verreweg de meeste fans in de zaal. Dat was dan ook een van de weinige positieve punten die hij kort na zijn verloren wedstrijd kon opnoemen.

"Het publiek was echt geweldig. Als ik die mensen op het podium hoor... Dat was echt top. Dat levert me telkens weer kippenvel op, zelfs na zoveel WK's. Ik stond 2-0 achter en mensen stonden echt te schreeuwen naar me, hopende dat ik zou winnen. Als dat niks meer met me zou doen, moet ik er echt mee stoppen."

Door de uitschakeling van Van der Voort zijn er met Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode nog maar twee Nederlanders actief op het WK. De twee landgenoten staan vrijdagavond tegenover elkaar en strijden dan om een kwartfinaleplek.

