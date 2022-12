Van der Voort komt net tekort voor stunt tegen Humphries in derde ronde WK

Vincent van der Voort is er donderdag niet in geslaagd om de vierde van het WK darts te bereiken. De Nederlander verloor in Londen nipt met 4-3 van de als vijfde geplaatste Luke Humphries.

De 47-jarige Van der Voort deed niet veel onder voor zijn Engelse tegenstander, maar kwam op de beslissende momenten net tekort. Hij noteerde een gemiddelde van 92,68 per drie pijlen, tegenover een moyenne van 96,48 voor Humphries.

Van der Voort stond binnen een kwartier al met 2-0 achter in sets tegen de 27-jarige Humphries. In de derde steeg het niveau van 'The Dutch Destroyer' en kwam hij terug tot 2-1 en ook de vierde set werd een prooi voor Van der Voort.

Van der Voort mocht bij een 2-2-stand in legs beginnen aan de beslissende leg om er 3-2 van te maken, maar hij werd gebroken door Humphries, die daarmee weer de leiding in sets pakte. Een set later deed die situatie zich weer voor en waren de rollen omgekeerd. Van der Voort brak Humphries en dwong een beslissende set af: 3-3.

Helaas voor Van der Voort kon hij de klus in de beslissende set niet afmaken. Hij werd in de eerste leg direct gebroken en was - mede door een 140-finish van Humphries - niet bij machte om dat goed te maken.

Humphries treft Bunting in vierde ronde

In de vierde ronde neemt Humphries het vrijdagavond op tegen Stephen Bunting. De 37-jarige Engelsman was eerder op de dag in een fraaie wedstrijd met 4-2 te sterk voor Dave Chisnall.

Het duel tussen Van der Voort en Humphries was de laatste wedstrijd in de derde ronde. Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode zijn de enige Nederlanders die erin slaagden om de laatste zestien te halen. Van Gerwen en Van Duijvenbode staan vrijdagavond tegenover elkaar.

Ook donderdagavond staan er al twee vierderondepartijen op het programma. De mondiale nummer één Gerwyn Price neemt het op tegen de Portugees José de Sousa. De avondsessie wordt afgesloten met een wedstrijd tussen Jonny Clayton en Josh Rock.

