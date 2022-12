Van Duijvenbode treft Van Gerwen: 'Michael zal totaal niet onder de indruk zijn'

Dirk van Duijvenbode heeft goede hoop dat hij Michael van Gerwen kan verslaan, al beseft 'Aubergenius' wel dat hij dan beter moet gooien dan hij tot nog toe in Alexandra Palace heeft gedaan. De twee Nederlanders strijden vrijdagavond om een kwartfinaleplek op het WK darts.

"Michael zal totaal niet onder de indruk zijn geweest", zegt de 33-jarige Van Duijvenbode als hij net Ross Smith heeft verslagen met een beslissende leg in zijn derderondepartij. "Die ziet mij alleen maar pijlen missen en 'Mikey' zelf mist niet. Zo is het gewoon."

Van Duijvenbode was kort daarvoor met de schrik vrijgekomen tegen Smith, die maar liefst vijf matchdarts miste. De Katwijker weet dat hij Van Gerwen dat soort kansen niet moet geven. "Ik zal twee tandjes moeten bijschakelen om überhaupt bij hem in de buurt te komen", vervolgt hij.

"Michael staat gewoon goed te gooien. Ik vind dat ik niet heel slecht gooi, maar ik ben wel heel slordig. Als het slordige eraf gaat, heb ik echt wel een kans. Het is wie het eerste vier sets gewonnen heeft, het zijn er geen zeven. Als ik mijn legs in twaalf, vijftien pijlen uitgooi, moet hij echt wel heel erg zijn best doen om mij te verslaan. Maar hij heeft woensdag laten zien dat hij dat wel kan."

Van Gerwen bereikte woensdag de vierde ronde door op spectaculaire wijze Mensur Suljovic te verslaan. De Oostenrijker gooide misschien wel de beste wedstrijd van zijn leven, maar kon niet op tegen Van Gerwen, die met een gemiddelde van 107 per drie pijlen verreweg het hoogste moyenne van dit toernooi noteerde.

Ook Van Duijvenbode heeft de partij van Van Gerwen gezien. "Ik moet erin geloven, anders heb ik geen kans. Hij gooit best wel goed, al heb ik ook geen slecht jaar achter de rug. Bij vlagen gooi ik ook goed, maar het is niet constant genoeg. Daar kom ik tegen Michael niet mee weg. Punt."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'We zijn nog nooit bij elkaar thuis geweest'

Van Duijvenbode benadert de wedstrijd tegen Van Gerwen als alle andere wedstrijden. 'Mighty Mike' en hij zijn geen vrienden, eerder kennissen die elkaar vaak tegenkomen. "We zijn nog nooit bij elkaar thuis geweest. Het is ook niet zo dat we beste maten zijn", zegt Van Duijvenbode. "We gaan goed met elkaar om en ik denk dat we elkaar wel prima gasten vinden. We reizen veel samen en hebben hetzelfde management. We hebben gewoon met elkaar te maken, dat is het."

Van Duijvenbode vervolgt: "Ik denk dat het voor anderen een grotere wedstrijd is dan voor mij. Het maakt mij niet zoveel uit wie mijn tegenstander is. Hij is voor mij gewoon een volgende pion die ik moet verslaan. Ik denk dat ik het zo moet benaderen."

"Als ik ga denken dat het ook een Nederlander is en dat ik goed met hem omga, verlies ik altijd. Ik moet die wedstrijd ingaan met het idee dat alleen winnen telt. Tegelijkertijd zal hij die wedstrijd met hetzelfde idee ingaan. Hij zal denken: je hebt een leuk jaar, maar ik zal je nu even op je plek zetten."

Hoewel ze dus geen vrienden zijn, ziet Van Duijvenbode wel een gelijkenis met Van Gerwen. "We zijn allebei emotionele spelers", zegt Van Duijvenbode, die ook een groot verschil in karakter ziet. "Als ik zijn vertrouwen zie en hoor, dan denk ik: zo zal ik nooit worden. Ik ben altijd wat terughoudender in uitspraken."

Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode staan vrijdagavond tegenover elkaar in de vierde ronde van het WK darts. Foto: ANP

Van Duijvenbode moet slaapritme aanpassen

Van Duijvenbode kan naar eigen zeggen nog genoeg leren van de nummer drie van de plaatsingslijst. "Hij denkt nooit over verliezen na. Hij gaat elk toernooi in met de zekerheid voor zichzelf dat hij dat toernooi gaat winnen. Dat heb ik niet, nog niet. Of misschien komt dat wel nooit. Ik ben gewoon altijd wat meer timide daarin. Dat is nogal een verschil. Maar verder als persoon zijn we helemaal niet zo anders."

Ook qua voorbereiding heeft Van Duijvenbode het anders moeten aanpakken dan hij tot nog toe heeft gedaan. Tegen Smith moest hij al om 12.45 uur (lokale tijd) in actie komen. Om in een ochtendritme te komen, stond hij dagenlang iedere dag om 6.00 uur op. De wedstrijd tegen Van Gerwen begint vrijdag pas rond 20.30 uur, dus zal hij zijn ritme opnieuw moeten aanpassen. "Ik werk natuurlijk ook gewoon, dus ik ben het wel gewend om er vroeg uit te gaan", vertelt Van Duijvenbode, die op een auberginekwekerij werkt en daar zijn bijnaam 'Aubergenius' aan dankt.

"Maar in deze laatste twee weken ben ik dat niet meer gewend. Ik probeer mijn eigen ritme te pakken en er vroeg uit te gaan. Het is niet dat ik me dan drie uur voorbereid voor ik wegga. Nee, ik wil gewoon goed wakker zijn. Alleen nu is dat dus mijn ritme geworden, terwijl ik morgen in de avond speel."

Van Duijvenbode redeneert hardop: "Eigenlijk zou ik dus vanavond langer moeten opblijven, zodat ik morgen later wakker word. Maar goed joh, ik ben er gewoon lekker mee bezig. Lekker man."

Eerder

Aanbevolen artikelen