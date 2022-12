Donny van de Beek wees Van Duijvenbode op uitspraken Smith: 'Dat tergde me'

Dirk van Duijvenbode heeft zich in de aanloop naar zijn derderondepartij (4-3-winst) op het WK darts gestoord aan uitspraken van zijn tegenstander Ross Smith. De Engelsman vindt dat 'Aubergenius' tijdens zijn eerdere WK-wedstrijd overdreven hard heeft gejuicht.

Manchester United-middenvelder Donny van de Beek attendeerde Van Duijvenbode op de uitlatingen van Smith. "Hij appte mij en zei: 'Hoor je wat die Ross Smith zegt?' Ik had zijn interview bij Viaplay gezien, maar niet zijn interview bij Sky", zei Van Duijvenbode donderdag tijdens een persconferentie in het Londense Alexandra Palace.

"Bij Sky zei hij gewoon dat ik mijn overwinning uitbundiger vierde dan dat hij op het EK deed. En hij zei dat ik banger voor hem was dan hij voor mij. Ik denk: gast, ik ben helemaal niet bang voor jou. Dat EK van hem had voor mij moeten zijn, alleen was Michael Smith in de halve finale gewoon echt heel goed. Waarom zou je zoiets zeggen?"

De 33-jarige Smith won eerder dit jaar het EK en pakte daarmee zijn eerste majortitel. De drie jaar jongere Van Duijvenbode verloor bij datzelfde toernooi nipt in de halve finales van Michael Smith.

Op het podium in Alexandra Palace maakten Van Duijvenbode en Smith er donderdag een waanzinnig dartsgevecht van. Smith kreeg vijf pijlen om de wedstrijd uit te gooien, maar liet Van Duijvenbode in leven. Bij een stand van 3-3 in sets en 5-5 in legs moest er een beslissende leg aan te pas komen. Daarin was Van Duijvenbode de sterkste.

Van Duijvenbode was eerst onder indruk van Smith

De uitspraken van Smith zaten tijdens de wedstrijd nog in het hoofd van Van Duijvenbode. "Dat heeft me deels wel getergd", vervolgde de nummer veertien van de plaatsingslijst.

"Dat zijn dingen waar ik dan aan denk als ik achtersta. Het maakt me dan niet uit hoe, maar ik blijf gewoon vechten en geef niet op. Hij was niet irritant op het podium, hoor. Maar af en toe zag ik hem wel uitbundig juichen, terwijl hij dus juist dingen over mij liep te zeggen."

"Ik was dit toernooi in eerste instantie onder de indruk van hem. Ik dacht: wauw, wat gooit hij goed. Maar toen hoorde ik wat hij over mij had gezegd en toen viel dat gevoel helemaal weg", vertelde Van Duijvenbode.

In de vierde ronde wacht Van Duijvenbode een ontmoeting met Michael van Gerwen. 'Mighty Mike' was woensdag in een spectaculaire wedstrijd met 4-2 te sterk voor Mensur Suljovic. Vincent van der Voort is naast Van Gerwen en Van Duijvenbode de enige andere Nederlander die nog in het toernooi zit. Hij speelt donderdag rond 20.10 uur (Nederlandse tijd) tegen Luke Humphries.

