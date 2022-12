Van Duijvenbode overleeft vijf matchdarts in thriller en treft Van Gerwen op WK

Dirk van Duijvenbode heeft zich donderdag op sensationele wijze geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts. Hij overleefde vijf matchdarts tegen Ross Smith en won uiteindelijk via een beslissende leg met 4-3. De volgende horde is een goede bekende van 'Aubergenius'

Bij een stand van 2-3 in sets kreeg Smith al een pijl op bull's eye om de wedstrijd te beslissen, maar 'Smudger' gooide slechts een enkele bull. Van Duijvenbode gooide vervolgens dubbel-4 uit en dwong een beslissende set af.

Daarin kreeg Smith nog eens drie pijlen om 32 uit te gooien, maar hij miste ze allemaal. Ook in de beslissende leg - die bij een 5-5-stand in de zevende set wordt gespeeld - kreeg Smith een kans om te winnen, maar hij miste opnieuw. Van Duijvenbode had vervolgens één pijl nodig voor 'tops'.

Van Duijvenbode en Van Gerwen staan vrijdagavond tegenover elkaar. 'Mighty Mike' bereikte woensdagavond de laatste zestien door Mensur Suljovic in een spektakelstuk te verslaan.

Van Duijvenbode, die een gemiddelde van 93,44 per drie pijlen noteerde, profiteerde vooral van het slechte finishen van Smith. De Engelsman gooide slechts 29 procent van zijn dubbels raak en had een moyenne van 96,95.

Van Duijvenbode voor derde WK op rij in vierde ronde

Voor Van Duijvenbode is dit het derde WK op rij dat hij de vierde ronde haalt. Vorig jaar was dat ook meteen het eindstation, na verlies tegen Gerwyn Price. Een jaar eerder werd hij in de kwartfinales uitgeschakeld door Gary Anderson.

Van Duijvenbode en Smith stonden vorig jaar ook al tegenover elkaar in de derde ronde van het WK darts. De Katwijker won toen na een sensationele comeback met 4-3.

Naast Van Gerwen en Van Duijvenbode is Vincent van der Voort de enig andere overgebleven Nederlander in het toernooi. 'The Dutch Destroyer' speelt donderdagavond rond 20.10 uur (Nederlandse tijd) in de derde ronde tegen Luke Humphries, de nummer vijf van de wereld.

