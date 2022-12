Van Gerwen was voorbereid op sterke Suljovic: 'Weet als geen ander wat hij kan'

Michael van Gerwen had er woensdag al rekening mee gehouden dat Mensur Suljovic zo sterk voor de dag zou komen. De Oostenrijker speelde een van de beste wedstrijden uit zijn loopbaan, maar Van Gerwen was nog beter en versloeg Suljovic in de derde ronde van het WK op sensationele wijze met 4-2.

"Ik moet hier zelf ook even van bijkomen", zei de 33-jarige Van Gerwen op een persconferentie achter het podium in Alexandra Palace. "Ik denk dat het een heel leuke wedstrijd was voor de mensen om naar te kijken."

"Ik moest op alles voorbereid zijn, ook op het geval dat Suljovic opeens zo goed gooide als vanavond. Ik weet als geen ander waar hij soms toe in staat is en dat heeft hij vandaag laten zien. Dus alle credits voor hem, maar ik denk dat ik zelf onder zoveel druk echt fantastisch heb staan te spelen."

Van Gerwen gooide in de eerste twee sets 115,84 gemiddeld en lag daarmee boven het schema van zijn eigen zes jaar oude record van het hoogste gemiddelde ooit op het WK. In 2017 gooide hij in de halve finale tegen Van Barneveld liefst 114,05 gemiddeld met drie pijlen.

Van Gerwen, die uiteindelijk een gemiddelde van 107,66 noteerde, was op het podium niet bezig met dat record. "Daar kijk ik niet naar, want ook met minder spel kun je een fantastische wedstrijd afleveren. Ik moet zelf scherp blijven, zelf blijven pompen en mijn tegenstander onder druk blijven zetten. Alleen daar haal ik vertrouwen uit."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Van Gerwen verwacht nog meer van zichzelf

Volgens Van Gerwen heeft hij zijn beste spel nog niet laten zien. "Tegen Engelse journalisten zei ik net dat ik niet vond dat ik incredible had gespeeld. Dat heeft ook met een tegenstander te maken. In de derde set bijvoorbeeld heb ik nog veel laten liggen. En er zijn nog veel meer punten waar ik meer toe had kunnen slaan."

Een verbeterpunt vond Van Gerwen overigens niet dat hij op een cruciaal moment koos om dubbel-16 over te laten in plaats van op de bull's eye te gooien. Suljovic stond op 161 en gooide de beurt uit, waardoor hij een set van Van Gerwen wegkaapte en terugkwam tot 3-2. "Nee, daar heb ik helemaal geen spijt van", zei Van Gerwen resoluut.

"Als ik daar over ga nadenken zou dat ook niet goed zijn. Als de kans zich vrijdag voordoet, zou ik gewoon weer hetzelfde doen. Ik ga ergens voor en dat doe ik met vol vertrouwen."

Michael van Gerwen verwacht nog meer van zichzelf na zijn zege op Price. Foto: PDC

Van Gerwen hoopt op wedstrijd tegen Van Duijvenbode

In de vierde ronde neemt Van Gerwen het mogelijk op tegen zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode. De nummer veertien van de plaatsingslijst moet donderdagmiddag dan wel zien te winnen van Ross Smith, die vijf plekken lager staat. "Ik hoop zeker dat ik tegen Dirk speel", zei Van Gerwen.

"Dat wordt een lekker snelle wedstrijd, leuk om tegen te spelen. Maar hij heeft natuurlijk wel een flinke kluif aan Smith, dat is geen koekenbakker. Hij heeft gewoon een major gewonnen dit jaar, ook niet niks. Hij stond in de eerste ronde ook boven de honderd gemiddeld te gooien, daar zal Dirk mee om moeten zien te gaan."

De wedstrijd tussen Van Duijvenbode en Smith staat donderdag als eerste middagpartij rond 13.40 uur (Nederlandse tijd) op het programma. De winnaar speelt vrijdagavond tegen Van Gerwen.

Eerder

Aanbevolen artikelen