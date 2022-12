Van Gerwen bereikt vierde ronde WK darts na spektakelstuk tegen Suljovic

Michael van Gerwen heeft woensdag op sensationele wijze de vierde ronde van het WK darts in Londen bereikt. Met een gemiddelde van liefst 107,66 per drie pijlen was de Nederlander met 4-2 te sterk voor Mensur Suljovic.

De 33-jarige Van Gerwen kreeg opvallend veel tegenstand van de zeventien jaar oudere Suljovic, de nummer dertig van de plaatsingslijst. De Oostenrijker gooide liefst 65 procent raak op zijn dubbels en noteerde ook een knap gemiddelde van 98,90.

Van Gerwen won de eerste twee sets met een gemiddelde van liefst 115,84, maar daarna kwam Suljovic brutaal terug. De Brabander moest de derde set aan Suljovic laten en het scheelde niet veel of de geboren Serviër had ook de vierde set gewonnen. Maar Van Gerwen gooide twee keer 180 in de beslissende leg die Suljovic was begonnen en maakte er 3-1 van.

In de vijfde set kreeg 'Mighty Mike' op 121 een kans om de wedstrijd te winnen. Maar in plaats van bull's eye te gooien, liet Van Gerwen bewust 32 over. Hij had er alleen niet op gerekend dat Suljovic een beurt later 161 zou uitgooien. De Oostenrijker kwam daardoor terug tot 3-2.

Van Gerwen brak Suljovic vervolgens in derde leg van de vijfde set en gaf de door hem begonnen leg niet meer uit handen. Daarmee besliste hij de mooiste wedstrijd van dit WK tot nog toe.

Van Gerwen treft mogelijk Van Duijvenbode

In de vierde ronde neemt Van Gerwen het mogelijk op tegen zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode. 'Aubergenius' moet donderdagmiddag dan nog wel zien te winnen van Ross Smith. Vincent van der Voort is de enige andere Nederlander die nog in het toernooi zit en speelt donderdagavond tegen Luke Humphries.

Van Gerwen, die het toernooi begonnen was met een klinkende zege op Lewis Williams, is in 'Ally Pally' topfavoriet voor de eindzege. Hij won dit jaar onder meer de Premier League, de World Matchplay en de Players Championship Finals. Een jaar geleden moest hij zich terugtrekken uit het WK vanwege een coronabesmetting.

Eerder op de dag werden onder anderen Danny Noppert (4-2-verlies van Alan Soutar) en tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (4-1-verlies van Chris Dobey) uitgeschakeld. Het avondprogramma wordt afgesloten met de partij tussen Michael Smith en Martin Schindler.

Eerder

Aanbevolen artikelen