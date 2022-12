Tweevoudig finalist Michael Smith ontsnapt aan uitschakeling in derde ronde WK

Michael Smith is woensdag aan uitschakeling ontsnapt op het WK darts in Londen. De Engelsman, die twee keer de finale haalde in Alexandra Palace, won in een thriller met 4-3 van de Duitser Martin Schindler.

Smith verloor de eerste set met 3-2, maar herstelde zich in het tweede bedrijf. Die trok 'Bully Boy' mede dankzij een finish van 170 met 3-0 naar zich toe.

In de derde set waren er breaks over en weer en gooide Schindler op het moment suprême een finish van 88. De Duitser had daarna de smaak te pakken met finishes van 84 en 128 en pakte ook de vierde set.

Smith gaf zich nog niet gewonnen en ontsnapte in het vijfde bedrijf aan uitschakeling. Schindler liet een kans liggen om vanaf 121 de wedstrijd uit te gooien, waarna zijn opponent wel toesloeg.

Ook de zesde set was een prooi voor Smith, waardoor er een beslissende set aan te pas moest komen. Daarin trok de winnaar van de Grand Slam of Darts met 3-1 aan het langste eind. In de vierde ronde neemt Smith het op tegen Joe Cullen, die de Australiër Damon Heta met 4-0 versloeg.

Smith stond begin dit jaar in de WK-finale, waarin hij verloor van Peter Wright. Ook in 2019 haalde de nummer vier van de wereld de eindstrijd, maar toen was Michael van Gerwen te sterk.

Joe Cullen plaatste zich overtuigend voor de vierde ronde. Foto: Getty Images

Cullen rekent simpel af met Heta

De 33-jarige Cullen was een stuk beter dan Heta en liet hem geen moment in de wedstrijd komen. Hij won alle sets en noteerde een gemiddelde van 98,09 per drie pijlen. Heta kon daar met een moyenne van 94,00 niet bij in de buurt komen.

Met zijn plek bij de laatste zestien evenaarde Cullen zijn beste WK-resultaat. Twee jaar geleden was de vierde ronde zijn eindstation door een nederlaag tegen Michael van Gerwen (4-3).

De als dertiende geplaatste Cullen is bezig aan een uitstekend dartsjaar. Eind januari schreef hij The Masters op zijn naam, waar hij zijn eerste majortitel pakte. In juni wist hij ook bijna de Premier League te winnen, maar in de finale was Van Gerwen toen net te sterk.

Ook Van Gerwen plaatste zich woensdag voor de vierde ronde op het WK. De drievoudig wereldkampioen versloeg de Oostenrijker Mensur Suljovic met 4-2 en plaatste zich als eerste Nederlander voor de achtste finales.

