Cullen klopt Heta en bereikt voor tweede keer in carrière vierde ronde WK darts

Joe Cullen heeft woensdagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan de vierde ronde van het WK darts bereikt. De Engelsman was in de derde ronde veel te sterk voor Damon Heta: 4-0.

De 33-jarige Cullen was een stuk beter dan zijn Australische tegenstander en liet Heta geen moment in de wedstrijd komen. Hij won alle sets en noteerde een gemiddelde van 98,09 per drie pijlen. Heta kon daar met een moyenne van 94,00 niet bij in de buurt komen.

Met zijn plek bij de laatste zestien evenaarde Cullen zijn beste WK-resultaat. Twee jaar geleden was de vierde ronde zijn eindstation nadat hij verloor van Michael van Gerwen (4-3).

De als dertiende geplaatste Cullen is bezig aan een uitstekend dartsjaar. Eind januari schreef hij The Masters op zijn naam, waar hij zijn eerste majortitel pakte. In juni wist hij ook bijna de Premier League te winnen, maar in de finale was Van Gerwen toen net te sterk.

In de vierde ronde neemt Cullen het vrijdagmiddag op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Michael Smith en Martin Schindler. Dat duel staat later op de avond op het programma. Een wedstrijd eerder komt Van Gerwen in actie tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.

Van Gerwen hoopt woensdagavond de eerste Nederlander te worden die zich plaatst voor de vierde ronde. Danny Noppert werd woensdagmiddag uitgeschakeld door Alan Soutar en dinsdag verloor Raymond van Barneveld van de mondiale nummer één Gerwyn Price. Donderdag komen Dirk van Duijvenbode (tegen Ross Smith) en Vincent van der Voort (tegen Luke Humphries) nog in actie.

