Tweevoudig wereldkampioen Anderson laat zich verrassen in derde ronde WK

Gary Anderson is woensdag verrassend uitgeschakeld bij het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen ging in vijf sets onderuit tegen Chris Dobey: 1-4.

Anderson begon uitstekend aan de partij en pakte de eerste set mede dankzij een finish van 121 met 3-0. In het tweede bedrijf nam de Schot een break voorsprong, maar Dobey knokte zich terug en trok de stand in sets gelijk.

Ook in de volgende twee sets was Dobey net iets sterker. In de vijfde set maakte Anderson een break achterstand nog ongedaan, maar na een volgende break was het verzet van 'The Flying Scotsman' gebroken.

De 52-jarige Anderson veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel en verloor in 2021 de finale van het WK. Vorig jaar haalde de nummer elf van de wereld de halve finales, waarin de latere winnaar Peter Wright te sterk was.

Door zijn uitschakeling zal Anderson flink zakken op de PDC Order of Merit, de wereldranglijst in het darts. Hij valt in ieder geval terug naar de 21e plaats en kan nog verder zakken.

Dobey kwam nooit verder dan de vierde ronde op het WK. Daarin treft de mondiale nummer 22 de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Rob Cross en Mervyn King.

