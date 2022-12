Danny Noppert probeert positief te blijven na aftocht: 'Maar deze doet wel pijn'

Danny Noppert baalde woensdag flink nadat hij er opnieuw niet in was geslaagd om de vierde ronde van het WK darts te bereiken. Na verlies tegen de Schot Alan Soutar (4-2) was de derde ronde voor de vierde keer op rij het eindstation voor Noppert.

"Ik werd slordig na die 2-0, heel slordig", analyseerde de als negende geplaatste Noppert achter het podium van Alexandra Palace. "Hij kwam beter in de partij en toen werd het alleen maar lastiger. Ik heb er geen verklaring voor. Ik heb het aan mezelf te wijten en dat doet pijn."

De 31-jarige Noppert gooide in de eerste sets een indrukwekkend gemiddelde van ruim boven de 100, terwijl Soutar, de nummer 36 van de PDC Order of Merit, niet boven de 90 per drie pijlen uitkwam. Noppert stond dan ook razendsnel op een 2-0-voorsprong, maar daarna kantelde de partij volledig en won Noppert geen enkele set meer.

"Over het hele jaar ben ik positief over mezelf en deze had ik ook eigenlijk gewoon moeten winnen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik houd mijn hoofd omhoog en kijk uit naar het volgende toernooi. Na deze wedstrijd heb ik ook een paar weekjes vrij, genieten met het gezin. Dat is ook heel belangrijk."

'Ik doe dit interview omdat ik een positieve denker ben'

Noppert vond niet dat zijn afgelopen dartsjaar nu volledig verpest is door het WK. De Fries boekte op het UK Open de grootste toernooizege uit zijn loopbaan en steeg mede daardoor naar de negende plek op de PDC Order of Merit.

"Ik doe dit interview nu ook alleen maar omdat ik een positieve denker ben", vervolgde Noppert, die als verliezende speler door de PDC niet verplicht is om interviews te geven.

"Ik wil altijd doorgaan, maar ik heb verloren en het is wat het is. Ik ben trots op mezelf, hoe ik bezig ben. Er zijn zo veel darters in Nederland, zo veel talent. Zo veel darters die willen strijden om hier te staan. Ik moet de positieve dingen uit het leven halen."

Door de uitschakeling van Noppert en Raymond van Barneveld - 'Barney' verloor dinsdagavond van Gerwyn Price - zijn er nog drie Nederlanders actief op het WK. Michael van Gerwen (woensdagavond tegen Mensur Suljovic), Dirk van Duijvenbode (donderdag tegen Ross Smith) en Vincent van der Voort (donderdag tegen Luke Humphries) hopen zich later nog te plaatsen voor de vierde ronde.

Eerder

Aanbevolen artikelen