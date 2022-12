Noppert verliest van Soutar en strandt voor vierde keer op rij in derde ronde WK

Danny Noppert is woensdag voor de vierde keer op rij uitgeschakeld in de derde ronde van het WK darts. De als negende geplaatste Nederlander beleefde een flitsende start tegen Alan Soutar, maar kon die geen vervolg geven en verloor met 4-2.

De 31-jarige Noppert gooide in de eerste sets een indrukwekkend gemiddelde van ruim boven de 100, terwijl Soutar, de nummer 36 van de PDC Order of Merit, niet boven de 90 per drie pijlen uitkwam. Noppert stond dan ook razendsnel op een 2-0-voorsprong, maar daarna kantelde de partij.

In de vijfde leg werden de problemen nog groter voor Noppert, nadat Soutar in de vierde leg 152 had uitgegooid en zo op een 3-2-voorsprong in sets was gekomen. In de laatste set werd Noppert in zijn eerste leg gebroken en was hij niet meer bij machte om dat goed te maken. Zijn wedstrijdgemiddelde kwam uit op 90,42 per drie pijlen, terwijl Soutar met een gemiddelde van 93,38 flink beter scoorde.