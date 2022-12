De Sousa overleeft matchdart tegen Searle en bereikt vierde ronde WK darts

Delen via E-mail

José de Sousa heeft woensdag op spectaculaire wijze de vierde ronde van het WK darts bereikt. De Portugees stond tegen Ryan Searle 0-3 achter, maar won met 4-3.

De 48-jarige De Sousa, die een gemiddelde van 91,94 noteerde, leek aanvankelijk nog op een kansloze nederlaag af te stevenen en stond in een mum van tijd al met 0-3 achter. Bij een 1-3-achterstand kreeg Searle (87,81 gemiddeld) zelfs een matchdart, maar de Engelsman miste de dubbel-8.

Dat was de laatste kans die Searle op de overwinning zou krijgen. De Sousa ging met name op zijn dubbels beter scoren, terwijl het gemiddelde van Searle instortte. Nadat De Sousa een beslissende zevende set had afgedwongen, won hij die met 3-1.