Huybrechts stunt met zege op Wright: 'Hij speelde niet als de wereldkampioen'

Kim Huybrechts waakt voor te veel euforie, nadat hij dinsdagavond titelverdediger Peter Wright heeft uitgeschakeld op het WK darts in Londen. De 37-jarige Belg zag dat zijn Engelse tegenstander niet in goeden doen was.

"Ik heb de wereldkampioen verslagen, maar ik moet ook gewoon eerlijk zijn: hij speelde vandaag niet als de wereldkampioen", zei Huybrechts op een persconferentie in Alexandra Palace na zijn 4-1-overwinning in de derde ronde.

"Het was een zakelijke wedstrijd, geen topperformance. Ik gooide 91 gemiddeld en hij gooide ergens in de 80. Dan is dat geen superprestatie, maar je moet het natuurlijk nog wel doen tegen de wereldkampioen."

Huybrechts had even de tijd nodig om op gang te komen in Alexandra Palace en moest de openingsset met 3-0 aan de 52-jarige Wright laten. De resterende vier sets gingen daarna op overtuigende wijze naar Huybrechts, die daarmee een van zijn grootste zeges uit zijn loopbaan boekte.

Peter Wright feliciteert Kim Huybrechts met zijn overwinning op het WK darts. Foto: Getty Images

Huybrechts speelt liever niet tegen Van den Bergh

In de vierde ronde neemt Huybrechts het op tegen zijn landgenoot Dimitri Van den Bergh, de enige andere Belg die nog in het toernooi zit. Huybrechts had liever een andere tegenstander gezien. "Ik heb enorm veel respect voor Dimitri", zei Huybrechts.

"Ik ken hem heel goed, dat maakt het moeilijker om tegen hem te spelen. Maar dat zullen we allebei moeten uitschakelen. Dimitri is een fantastische speler en ik zal nog beter dan vandaag moeten zijn om hem te verslaan."

Hoewel Huybrechts in misschien wel de beste vorm van zijn leven steekt, durft hij nog niet te zeggen of hij aanspraak kan maken op de titel. "Ik heb in België al voor deze wedstrijd veel vragen over een mogelijk duel met Dimitri gekregen. Daar ben ik niet op ingegaan en ook nu kijk ik niet te ver vooruit."

"Ik moet eerst Dimitri verslaan en dan zien we verder", vervolgt Huybrechts. "Of ik wel van de titel durf te dromen? Ik droom altijd, iedere dag. Als ik niet meer droom, moet ik stoppen. Maar stapje voor stapje, wedstrijd voor wedstrijd en pijl voor pijl. Dan zien we wel verder."

