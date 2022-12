Geïrriteerde Price overwoog tegen Van Barneveld koptelefoon op te doen

Gerwyn Price heeft dinsdag in zijn derderondewedstrijd tegen Raymond van Barneveld (4-0-winst) overwogen om een hoofdtelefoon op te zetten. De nummer één van de wereld, die heel blij was dat hij eindelijk op televisie had gewonnen van 'Barney', werd in Alexandra Palace wederom de hele wedstrijd uitgejouwd.

De 37-jarige Price geldt na verschillende akkefietjes met tegenstanders al jarenlang als de bad guy in het darten en wordt bijna overal waar hij komt uitgefloten. Dat was tegen Van Barneveld niet anders, al had Price daar wel rekening mee gehouden.

"Ik ben het inmiddels wel gewend om uitgefloten te worden", zei Price tijdens een persconferentie na afloop van zijn gewonnen partij. "Maar als Raymond beter in de wedstrijd had gezeten en het publiek zich nog meer tegen mij had gekeerd, had ik wel een back-upplan gehad."

Dat back-upplan was dus spelen met een koptelefoon op. Zolang daar geen muziek op wordt afgespeeld is dat toegestaan volgens de reglementen van de PDC, al heeft geen enkele darter daar daar ooit gebruik van gemaakt.

"Ik heb de afgelopen week getraind met een koptelefoon op en ik speelde heel goed", vervolgde de wereldkampioen van twee jaar geleden. "Ik dacht dat zo'n ding mij misschien uit mijn balans en concentratie zou halen, maar dat was juist helemaal niet het geval. Het werkte heel goed, zo goed zelfs dat ik mijn kinderen niet meer kon horen. Ik weet nu in ieder geval dat als het in de toekomst weer uit de hand zou lopen, ik een plan heb om er iets tegen te doen."

Raymond van Barneveld ging dinsdag roemloos ten onder tegen Gerwyn Price in de derde ronde van het WK darts. Foto: Getty Images

Price wilde Van Barneveld de mond snoeren

Price gaf na zijn gewonnen partij ook aan dat hij zich enigszins had gestoord aan Van Barneveld, die tot aan dinsdag altijd van hem had gewonnen op televisietoernooien. "Mijn belangrijkste motivatie om vandaag te winnen was dat ik gewoon de laatste zestien van het WK wilde halen", zei Price.

"Maar ik vond het ook wel lekker dat wanneer ik zou winnen, Raymond dan iets meer zijn mond zou gaan houden. Hij heeft in de aanloop naar deze wedstrijd zo vaak geroepen dat ik nog nooit van hem heb gewonnen op televisie. Maar het is ook wel lastig om van hem te winnen als hij nooit op televisie speelt", sneerde Price naar Van Barneveld, die de laatste jaren regelmatig ontbrak op televisietoernooien.

Price benadrukte dat de ontmoetingen met Van Barneveld zich voornamelijk in een ander dartstijdsperk hadden afgespeeld. "We gooiden de meeste wedstrijden tegen elkaar toen ik net aan mijn loopbaan was begonnen. Ik denk dat hij wel weet dat wanneer ik tegenwoordig mijn niveau haal, ik hem gewoon versla."

Overigens vergat Price daarbij voor het gemak even dat Van Barneveld vorige maand bij de Grand Slam of Darts nog twee keer had van hem had gewonnen. 'The Iceman' neemt het later deze week in de vierde ronde op tegen Ryan Searle of José de Sousa.

Eerder

Aanbevolen artikelen