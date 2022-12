Van Barneveld roemloos uitgeschakeld op WK na zware nederlaag tegen Price

Raymond van Barneveld is dinsdag op pijnlijke wijze uitgeschakeld op het WK darts in Londen. De 55-jarige Nederlander verloor in Alexandra Palace met 4-0 van de mondiale nummer één Gerwyn Price.

De 55-jarige Van Barneveld, die bezig was aan zijn dertigste WK, begon de wedstrijd direct met 180, maar kon Price daarna vrijwel nooit meer bijbenen. Hij moest de eerste en tweede set laten aan zijn tegenstander uit Wales, die in de eerste twee sets slechts één pijl op een dubbel miste.

In de derde set werd Price iets minder scherp op zijn dubbels en kreeg Van Barneveld bij een 2-2-stand een pijl om de door Price begonnen set naar zich toe te trekken. Van Barneveld miste de dubbel-8, waarna Price alsnog de set op zijn naam schreef.

Ook de vierde set werd een prooi voor Price, die Van Barneveld in de derde leg wist te breken. Price, die een gemiddelde van 93,68 noteerde, gooide in de leg daarna 128 uit en kegelde Van Barneveld (gemiddelde van 92,64) op pijnlijke wijze uit het toernooi.

In de vierde ronde neemt Price, de wereldkampioen van twee jaar geleden, het op tegen Ryan Searle of José de Sousa. Die wedstrijd staat woensdagmiddag op het programma.

Van Barneveld kwam vol vertrouwen naar WK darts

De uitschakeling is voor Van Barneveld een grote domper. Hij verkeerde in een goede vorm en haalde bij de Grand Slam of Darts in november nog de halve finales. Bij dat toernooi won hij zelfs nog twee keer van Price. Voor de Hagenaar was het de eerste keer dat hij bij een televisietoernooi verloor van 'The Iceman'.

Van Barneveld, die voor de eerste ronde een bye had en in de tweede ronde won van Ryan Meikle, stond voor het eerst in vijf jaar in de derde ronde. Vorig jaar was de tweede ronde zijn eindstation na verlies tegen Rob Cross.

Door de uitschakeling van Van Barneveld zijn er nog vier Nederlanders actief in Alexandra Palace. Danny Noppert (woensdag tegen Alan Soutar), Michael van Gerwen (woensdag tegen Mensur Suljovic), Dirk van Duijvenbode (donderdag tegen Ross Smith) en Vincent van der Voort (donderdag tegen Luke Humphries) komen later deze week nog in actie.

Eerder op de avond bereikte Gabriel Clemens de vierde ronde door Jim Williams met 4-3 te verslaan. Josh Rock, Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton voegden zich ook bij de laatste zestien.

