'Nonchalante' Noppert was blij dat zwakke tegenstander set pakte op WK darts

Danny Noppert was er niet rouwig om dat zijn Canadese tegenstander David Cameron vrijdag een set tegen hem pakte op het WK darts in Londen. Voor de Nederlander, die de partij in de tweede ronde met 3-1 in sets won, ging het allemaal te makkelijk.

De 31-jarige Noppert won de eerste twee sets tegen de ongeplaatste Cameron met groot gemak. De Friese nummer negen van de wereld viel vervolgens ver terug in de derde set en zag de Canadees de aansluiting vinden. Noppert won alsnog met 3-1.

"Ik heb geen moment gedacht dat ik deze wedstrijd zou gaan verliezen", zei Noppert na afloop van de partij tegen Viaplay. "Ik werd slapjes, nonchalant en een beetje slordig. Ik kreeg heel weinig tegenstand."

"Ik was blij dat hij een set pakte, zodat ik motivatie kreeg om de volgende set te pakken voor de winst. Toen gooide ik beter en liepen de triples beter. Ik heb 'm daardoor naar me toe getrokken."

Het WK darts ligt de komende dagen stil vanwege Kerst. Noppert komt pas woensdag weer in actie. In de derde ronde neemt 'The Freeze' het op tegen de Schot Alan Soutar, die 36e op de wereldranglijst staat.

Er zijn nog vijf Nederlanders actief op het WK. Naast Noppert zijn dat Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort. Noppert kwam nog nooit verder dan de derde ronde op het grootste dartstoernooi ter wereld.

