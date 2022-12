Noppert wint eenvoudig en gaat als vijfde Nederlander verder op WK darts

Danny Noppert is vrijdag goed begonnen aan het WK darts in Londen. De Friese nummer negen van de wereld was een maatje te groot voor de Canadees David Cameron. Daarmee is Noppert de vijfde Nederlander die de derde ronde bereikt, waar het er zes kunnen worden.

De 31-jarige Noppert nam direct het voortouw in Alexandra Palace. 'The Freeze' trok de eerste set met een gemiddelde van 101,57 punten naar zich toe. In het tweede bedrijf liep het iets stroever, maar had laagvlieger Cameron alsnog weinig in de melk te brokkelen.

Vervolgens kantelde het beeld. Noppert werd slordiger en zag zijn moyenne dalen. De Nederlander kreeg nog wel een matchdart op dubbel-20, maar miste deze op enkele millimeters. Drie tellen later zag hij hoe zijn tegenstander dit rode vakje wél raakte en de derde set won.

Daarmee was Noppert wakker geschud. In de vierde set vond hij een extra versnelling en ontdeed hij zich van de 53-jarige Canadees. De tweede wedstrijdpijl op dubbel-20 was raak. Het moyenne van de Fries kwam daarbij uit op een zeer acceptabele 95,03 punten.

Noppert neemt het in de derde ronde op tegen Alan Soutar. De 44-jarige Schot won in de eerste ronde van de Australiër Mal Cuming en wist vervolgens de Engelsman Daryl Gurney te verrassen.

Vijf of zes Nederlanders naar derde ronde?

Na Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort is Noppert de vijfde Nederlander die de derde ronde op het WK bereikt. Hij mocht - net als dit kwartet - als geplaatste speler de eerste ronde overslaan.

Later op de avond komt Danny van Trijp als laatste landgenoot in actie in de tweede ronde. De 25-jarige darter uit Etten-Leur, die zijn eerste partij won van dartsveteraan Steve Beaton, treft de Welshe wereldtopper Jonny Clayton.

Vanaf zaterdag houdt het WK darts een drie dagen durend kerstreces. Van Barneveld speelt dinsdag als eerste Nederlander een derderondepartij.

