Kleermaker en debutant Hendriks uitgeschakeld in tweede ronde WK darts

Martijn Kleermaker is er vrijdag niet in geslaagd de derde ronde van het WK darts in Londen te bereiken. De Harderwijker verloor met 3-0 in sets van de Engelsman Chris Dobey. Eerder op de dag kon Jimmy Hendriks niet verrassen tegen de Noord-Ier Brendan Dolan: 1-3.

De 31-jarige Kleermaker maakte het Dobey in de eerste set behoorlijk lastig, maar trok toch aan het kortste eind: 2-3. In het tweede bedrijf maakte 'The Dutch Giant' een break achterstand ongedaan, maar kon hij een tweede break van de mondiale nummer 22 niet meer wegwerken.

Kleermaker kwam in de derde set met 2-0 voor, maar Dobey knokte zich terug en maakte de partij vervolgens af. De Nederlander liet een gemiddelde van 84,85 per drie pijlen noteren, tegenover 86,74 voor Dobey. De Engelsman treft in de derde ronde Gary Anderson.

Vorig jaar haalde Kleermaker verrassend de vierde ronde op het WK. De huidige nummer 44 van de wereld stuntte toen bij zijn debuut tegen onder anderen Simon Whitlock.

Kleermaker baalt van zijn uitschakeling op het WK darts. "Alles wat je van tevoren bedenkt, lukt hier niet", vertelde de Nederlander na afloop bij Viaplay. "Ik kom nog op een 2-0-voorsprong in de derde set, maar dan is het scorend en finishend niet goed. Ik ben de terechte verliezer."

Jimmy Hendriks maakte zijn debuut op het WK. Foto: Getty Images

Hendriks kan niet verrassen tegen Dolan

De 28-jarige Hendriks werd in de eerste set meteen gebroken door Dolan. De Heemskerker kwam nog terug tot 2-1 in legs, maar verloor vervolgens weer zijn eigen leg en dus de set. In het tweede bedrijf had hij weinig in te brengen tegen Dolan, die geen enkele leg afstond.

Hendriks raakte hierdoor niet van slag en knokte zich terug door de derde set met 3-2 te winnen. Uiteindelijk moest 'The Captain' toch zijn meerdere erkennen in de mondiale nummer 26, want in de vierde set won hij geen enkele leg meer.

De Nederlander liet het vooral liggen op zijn dubbels: hij raakte slechts 4 van de 24 (16,67 procent). Hendriks gooide een gemiddelde van 82,81 per drie pijlen. Dolan kwam tot een moyenne van 86,47 en deed het met 40,74 procent een stuk beter op zijn dubbels.

Brendan Dolan haalde vier jaar geleden de kwartfinales van het WK. Foto: Getty Images

'Had niet het gevoel dat hij beter was'

"Ik had niet het gevoel dat hij beter was dan ik, maar ik kreeg het er gewoon niet uit", zei Hendriks na afloop van de partij bij Viaplay. "Die dubbels moeten er gewoon in zitten, dus dat is frustrerend. Ik voelde me zo goed op het podium en bij het ingooien viel alles, maar 8 meter verderop viel er niets."

Hendriks maakte zijn debuut op het WK van dartsbond PDC. In de eerste ronde rekende de nummer 124 van de wereld af met de Engelsman Jamie Hughes (3-1).

Dolan treft in de derde ronde mogelijk opnieuw een Nederlander. Daarvoor moet Danny van Trijp stunten tegen de Welshman Jonny Clayton. Die partij staat vrijdagavond op het programma. Dan komt ook Danny Noppert in actie. Hij neemt het op tegen David Cameron uit Canada.

